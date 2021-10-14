آخر ملوك الأندلس بويلفا " ابن محفوظ"

وحدت مملكة الضباب (نيبلا) تلك الأراضي الجنوبية للأندلس والغارف، ولكن تم تخفيفها ما بين تيجان قشتالة والبرتغال. وكان حلم الملك "ابن محفوظ" هو آخر صفحة لقاء بين المجتمعين الإيبيريين : الأندلسي والغارفي.

قد يتصور أي مسافر سيلمس بذهول شديد الثروة الطبيعية والفنية للأراضي الويلفية ؛ مكان ساحر و مفترق الطرق، ومسارات الرحلات التي وجدت جذورا في آفاق الألفية، مثل تلك التي كان ارجانطونيو يلعب دور البطولة فيها في طرتسوس الأسطورية وغيرها والتي كانت ممزقة من كتب التاريخ، سقطت صفحاتها في إيداع النسيان.

ربما تحتفظ مدينة الضباب (نيبلا) بقلعتها الاستثنائية الواقعة بجوار الجيب الطبيعي لنهر تينتو بداخلها إحدى صفحات التاريخ التي لم تعد تُقرأ ، إما عن جهل أو بسبب إهمال المصالح السياسية. فوجود مملكة استثنائية تجاوزت الحدود البلدية لمقاطعة ويلفا الحالية ،

وفي الوقت نفسه كان ﺇبن محفوظ شخصية استثنائية، آخرالملوك الأندلسيين من ويلفا، أمير الغارف ، أطلق عليه المسيحيون اسم أبين مافورد، حيث جمعها الملك القشتالي ألفونسو العاشر في سجلاته : " ولأن الغارف كان بها كل االمغاربة، وعلى راسها نيبلا، وسيدهم المورو ابن محفوظ" .

تخيل اسمه الخاص إحدى تلك الشخصيات التي ترويها الأساطير والقصص الشفوية فقط، والتي تنتقل من جيل إلى آخر ، رغم أنها في لحظات كثيرة تتعثر في ذاكرة العصر. كما كان الحال مع ابن مردانيس الملك الذئب بمورسيا. ملك، مدينة و مملكة، على الرغم من وجودها الهش ، بين عامي 1234 و 1262، وستبقى محفورة في العقل الباطن الجماعي لتلك الأندلس البعيدة التي تم تخفيفها قبل تقدم قشتالة في للأراضي الأندلسية

فلنتتأكد عظمة نيبلا في الأوصاف التي تركها لنا الأدري من أسوارها الشهيرة بالفعل في القرن الحادي عشر، أو الجغرافي الإدريسي الذي وصفها بأنها بلدة قديمة، متوسطة الحجم ومحاطة بأسوار قوية. في الشرق يوجد نهر يأتي من الجبال ويمر بالقرب منها تحت جسر. يتم القيام به في نيبلا قدرًا كبيرًا من التجارة و بعض المنتجات المفيدة.

يجب ألا ننسى المصطلحات التي يمكن أن يصفها عالم ويلفا الجغرافي عبد الله البكري " نيبلا لها في حد ذاتها مزايا القلوب الأخرى، فهي غنية ببساتين الزيتون وأشجار التين وأشجار الفاكهة المتنوعة. ينتج قرمزي ممتاز من نوعية ممتازة وأزهار القرطم. لكن أبرزها هي جلودها المصبوغة باللون الأحمر، المدبوغة بشكل رائع ".

ينعكس انفرادها في تاريخها، من خلال ترسيخ نفسها كمملكة مستقلة في أوقات مختلفة في التاريخ الأندلسي. مع تفكك خلافة قرطبة، في عام 1023، أصبحت بالفعل مملكة الطوائف في ظل الأسرة الأندلسية لباني يانسوب، والتي احتلتها فيما بعد طوائف إشبيلية عام 1053.

ولدت مملكة طوائف ثانية في نيبلا بتقطيع أوصال الاحتلال المرابطي، حتى يتم إخضاعها من قبل الموحدين، ويتم احتلالها عام 1147. وعلى يد ابن محفوظ، ولدت مملكة طائفية ثالثة، عندما كان جيش الاحتلال المرابطي قد ولد. هُزم آخر الخلفاء الموحدين، والأراضي التي ستشمل من كابو دي سان فيسينتي إلى الغرب و من مصب الوادي الكبير إلى الشرق ، والحد من الشمال مع سييرا مورينا، ومن الجنوب البحر، بما في ذلك مقاطعة ويلفا الحالية، بالإضافة إلى سربا ومورا، في ألينتيخو البرتغالي، والغارف بأكملها مع مدن فارو وتافيرا ولولي وكاسترومارين، من بين مواقع أخرى.

المملكة نفسها التي كانت لها نكهة برتغالية وإسبانية، شبيهة بتلك التي أنشأها الملك الأشبيلي المتعمد ، والتي اختفت لاحقًا في تفكك الجنوب الغربي لشبه الجزيرة.

من كان سيقول أن مملكة ويلفا الجديدة التي ولدت حوالي عام 1234 ستصبح جيبًا استثنائيًا في مطالبات مملكتين متوسعتين، مملكة قشتالة ومملكة البرتغال. وكما يؤكد المؤرخ أليخاندرو غارسيا سانجوان، فإن طيفة نيبلا تمثل المرحلة الأخيرة من الحكم الإسلامي في غرب الأندلس، رغم أنها عاشت منذ نشأتها تحت التهديد البرتغالي والقشتالي. وهي أن تلك السنوات البعيدة من منتصف القرن الثالث عشر، أصبحت لأراضي ويلفا في فترة عدم استقرار واضح، والتي عرف ابن محفوظ أحيانًا ، كما في حالة الملك الذئب المرسي ، كيفية احتواء عدم اليقين. من اختفائه قريبًا.

مرحلة انقسام للأندلس المحتضر، الذي كان يشهد بالفعل اللحظات الأخيرة من وجود دام خمسة قرون. وهو أنه في غضون سنوات قليلة، ستنهار مملكة ابن محفوظ خلال السنوات الأولى من حكمه. في عام 1239، بدأ العاهل البرتغالي سانشو الثاني، بمساعدة الأوامر العسكرية من المستشفى وسانتياغو، في الاستيلاء على معظم المدن البرتغالية ، لذلك ستنكمش المملكة إلى الفضاء بين نهر أوديل و الخرافي في الوقت نفسه، كانت مصالح تاج قشتالة، مع تقدم الملوك فرناندو الثالث وألفونسو العاشر إل سابيو ، تتوج عملية تفكك المملكة ، كما ذكر أليخاندرو غارسيا سان جوان عندما أكد أن " مملكة نيبلا حُكم عليها حتى نهايتها تقريبًا منذ بداية وجودها، من ناحية كهدف في عملية غزو ملوك قشتالة، ومن ناحية أخرى بسبب موقعها الجغرافي الذي أعطاها طبيعة مملكة عازلة".

في عام 1253 ، هناك دليل موثق على التبعية التي رتبها الملك المسلم مع ألفونسو العاشر ، الذي كان سيصل إلى السلطة عام 1252، ربما بسبب الضغط الذي كان يتعرض له من البرتغاليين ، في المنطقة الواقعة إلى الغرب من غواديانا للحصول على ضمان أمني من قبل القشتاليين. ليس هناك شك في أنه بهذه الطريقة كان الضعف السياسي والعسكري الذي ستشهده مملكة نيبلا ، وفي نفس الوقت الحدة الإستراتيجية للعاهل القشتالي ألفونسو العاشر، الذي كان سيحاول وقف تقدم المملكة البرتغالية، كان واضحًا.

كما كان شائعًا بالفعل في فترة ممالك الطوائف، كان على نيبلا أن تدفع للمنبوذين كل عام لقشتالة. على الرغم من هذا الغموض السياسي، فإن مدينة نيبلا (الضباب) كانت ستصبح مدينة مشهورة ، نتيجة التطور الحضري الذي ولد في العصر الروماني إليبيا، ومن بينها صورها الاستثنائي البارز، والذي من المحتمل تم إصلاحه كأكبر مسجد في عهد ابن محفوظ، حاليا هو كنيسة سانتا ماريا دي لا غرناطة.

ومع ذلك ، فإن العلاقات بين المملكتين و علاقة نيبلا وقشتالة، قد تم قطعها مع الغزو النهائي في عام 1262، عندما أطاح الحكيم ألفونسو العاشر بآخر معقل إسلامي في ويلفا. ربما كانت الثورة المدجنة في السنوات السابقة، والتي تسببت في هجرة واسعة النطاق في مملكة نيبلا، ستقود ملك قشتالة إلى الفتح النهائي. والأكثر من ذلك أنه في عام 1263، تم التوقيع على اتفاقية الحدود النهائية بين قشتالة والبرتغال، والتي كان من الممكن أن تعتبر وجود المملكة الإسلامية خطرًا.

الحقيقة هي أنه كما تؤكد فاطمة رولدان، بغزو مملكة نيبلا، ضمّن ملك قشتالة نظريًا وجسديًا ضبابًا قشتاليًا. لا مسلم ولا برتغالي. سيستمر الفتح ثمانية أشهر، كما ورد في تاريخ الملك ألفونسو العاشر، الحكيم كان مصير ابن محفوظ متفقًا مع ملك قشتالة، الذي إذا اتبعنا سجلات ابن إداري، سيسير مع مجموعة من المقاتلين إلى مراكش، مع الخليفة قبل الأخير الموحدي، الذي سينضم معه إلى صفوف الجيش، يُعتبر أحد قادته البارزين، بينما تخبرنا المصادر القشتالية كيف سيلجأ إلى إشبيلية، ومنحه بعض الأراضي في

هويرتا ديل ري .

تجدر الإشارة إلى سيليستينو لوبيز مارتينيز أن كاسا ديل ري مورو المعروفة ، الواقعة في زنقة سول يإشبيلية ، ستكون مقر إقامة الملك المغربي. إن وجود أبناء ابن محفوظ، في زمن سانشو الرابع وهم رضع، سيشهد كذلك على وجود ملك إيليبلنس الراحل في إشبيلية.

مملكة نيبلا تلك، التي كانت ستوحد الأراضي الجنوبية للأندلس والغارف ، كان من الممكن أن تضعف بين تيجان قشتالة والبرتغال. كان حلم الملك ابن محفوظ، الصفحة الأخيرة لاتحاد عالمين ٳيبيريين، الأندلسي والغارفي.