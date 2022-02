Así es la portada de 'Fue', el nuevo disco de Manuel Carrasco

Este viernes se estrena su nuevo trabajo discográfico y Manuel Carrasco no puede evitar compartir sus ganas de volver a los escenarios con su público.

A las puertas de lanzar 'Fue' este viernes, 11 de febrero, el onubense ha dado a conocer la que será la portada de su nuevo álbum.

"Una vez más la vida llama a mi puerta en forma de canción...

Una canción siempre va a mi rescate, me habla, la escucho, me rompe, me zarandea, me eleva, me conecta, me suspira al oído, me dispara y me mata dejándome vivo, me acompaña en mis soledades y me llena el vaso de ilusiones al pensarla en vuestros oídos. Una canción siempre FUE la razón para querernos. Este viernes estamos de estreno y ya será vuestra. Esta es su portada. Gracias".