Los onubenses Fran & Melo lanzan su nuevo single 'Lereile'

Tras este éxito, de la mano y bajo la producción de Antonio Gonzalez 'El Raya', más conocido por todos como 'El Rociero' y en los estudios 'El Patio', de Bollullos Par del Condado, grabaron su cuarto disco, titulado 'Ilusiones', junto a María José Mancheño y Rocío Gómez 'La Luvera'.

Posteriormente, en 2005 grabaron lo que sería su primera maqueta como dúo (titulada 'Imagínate') bajo el nombre de 'Soñadores'.

Cinco años más tarde (en 2010) llegaría su primer disco con el título 'Que se detenga el tiempo', con gran repercusión en emisoras de radio nacionales y desde el 2015 viven de su gran pasión, la música, en Madrid. "Tocamos en salas, fiestas privadas, conciertos, tabernas y peñas flamencas, etc...por suerte, no nos falta el trabajo. Madrid nos ha acogido muy bien desde el principio", cuentan.

El pasado mes de julio decidieron grabar una nueva canción y así cambiar el nombre del grupo para darle una nueva visión y otro estilo mas actualizado. "Puesto que en los momentos que vivimos hay que saber innovar y actualizarse en todo, decidimos fijar el nombre del grupo en 'Fran & Melo' dándole así un toque mas personal. Decidimos grabar un nuevo single con el nombre de Lereile, que invita a todos a bailar con tintes flamencos y urbanos, en el que también contamos con la colaboración de nuestro amigo y compañero Danny Maky, artista colombiano residente en Madrid", explican.

¿Cómo definiríais vuestro momento profesional actualmente?

Ahora mismo estamos donde queremos, haciendo las cosas bien, con paciencia y, lo más importante, con mucho amor a lo que nos gusta.

¿Vivís de la música?

Actualmente vivir de la música es muy complicado y muy difícil. Nosotros diríamos que, más que vivir, sobrevivimos, aunque tengamos otros trabajos a parte, ya que la música ocupa un lugar muy importante en nuestro día a día y en nuestra vida.

¿Cómo recordáis vuestros comienzos?

Con mucha nostalgia, ya que al tener solo 5 años y al ser hermanos gemelos era más fácil salir en la televisión. Siempre recordaremos con mucho cariño nuestros comienzos y la gente con la que comenzamos en este camino.

¿Cómo llegasteis a grabar con 'El Barrio' siendo tan solo unos críos?

La gente ya conocía a los 'Niños de Huelva', pero grabar con El Barrio fue un antes y un después en nuestra carrera. Se puso en contacto con nuestra profesora en ese momento, Amparo Correa y con El Raya. Tuvimos la suerte de grabar esa bonita canción junto a Christian de Bonares, Yesica Vargas, Rocío Gómez 'La Luvera' y MªJosé Mancheño.

¿Y qué fue de 'Los Niños de Huelva'?

El grupo fue separándose poco a poco por la edad. Actualmente seguimos teniendo relación con casi todos los componentes: Verónica Silverio, Jesús Corbacho, Vicky Corbacho, Virginia Romero, Antonio Jesús, Miguel Ángel, Yesica Vargas, Rocío 'La luvera' y, por supuesto, con la familia de nuestra querida Amparo Correa, su padre, Manolo Correa, y sus Hermanas, Laura y Concha Correa. Esta última es actualmente profesora de la fundación Amparo Correa, que sigue impartiendo y enseñando a jóvenes los palos más importantes de nuestra tierra, como el fandango.

¿Cuál fue vuestra verdadera oportunidad para dar el salto hacia lo profesional?

Pertenecer al grupo 'Niños de Huelva' fue un salto muy importante en nuestra carrera, luego formar parte del coro en la canción de La Fuente del Deseo también fue un gran paso y seguir siendo como somos y tener los pies en el suelo nos va llevando poco a poco a ser más profesionales aún.

¿Quiénes fueron vuestros mentores?

Empezamos escuchando todos los estilos de fandangos, por supuesto a Paco Toronjo y los estilos de la provincia. Con el paso de los años, Marismeños, Romeros de La Puebla, El Barrio, Camarón de La Isla, El torta... y más actuales como Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Pablo Alborán...

¿Quiénes han sido y son vuestros referentes en Huelva?

En Huelva hay muchos artistas pero no salen a la luz. Nosotros, los propios artistas, deberíamos apoyarnos entre nosotros, Huelva es de Huelva y para Huelva y de ahí, para el mundo. Desde esta entrevista queremos aprovechar y hacer un llamamiento a todos los artistas onubenses, ayudémonos entre nosotros porque si nosotros no nos ayudamos, no nos va a ayudar nadie.

Artistas como Argentina, Sergio Contreras, Arcángel, Manuel Carrasco, Moisés Losada, entre otros muchos, son artistas nacional e internacionalmente reconocidos y son los que, de una forma u otra manera, deberían apoyar a los de la tierra.

¿Ha sido fácil apostar por la música desde Huelva? ¿Es esta una tierra de oportunidades?

Es difícil ser de Huelva y apostar por la música, nuestra tierra es rica en muchas cosas; gastronomía, turismo, cultura... tenemos nuestro Condado, nuestra Costa, nuestro Andévalo y nuestra Sierra. Huelva es una tierra de muchas oportunidades pero hay que saber cuándo, dónde y cómo empezar.

¿Qué significa para vosotros vuestra tierra?

Lo es todo para nosotros. Es nuestra vida, no hay una actuación nuestra donde no nombremos a Huelva. Cuando nombramos nuestra tierra la gente aplaude, y nos cantamos unos fandangos para que la gente escuche de dónde venimos y sienta nuestras raíces. Por suerte, tenemos la oportunidad de bajar muchas veces a Huelva. Últimamente con el Covid, menos, pero nuestras fiestas Colombinas, nuestras fiestas de la Cinta, San Sebastián, la semana Santa, El rocío y, por supuesto, nuestro Decano, son cosas que las disfrutamos todos los años. Por eso, en nuestro single 'Lereile' cantamos 'Vente pa Huelva'. Amamos y queremos nuestra tierra y desde Madrid la echamos mucho de menos. Volveremos.

¿Qué es lo más especial que tiene Huelva?

Todo, HUELVA, es una ciudad que enamora, tiene todo lo que hay que tener para vivir y disfrutar de la vida, sobre todo de su gente.Por eso siempre y hoy más que nunca...