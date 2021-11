El mural de 'Konestilo' dedicado a Manuel Carrasco

El artista urbano Konestilo vuelve a sorprender con una de sus obras. En esta ocasión, el onubense ha retratado a Manuel Carrasco en el parque de El Retiro de Madrid.

Se trata de una de las creaciones realizadas en el marco de la Liga Nacional de Graffiti en la que el artista lleva participando desde hace unos meses.

"Manuel Carrasco: mi pequeño homenaje al gran Manuel Carrasco en el último evento de la Liga Nacional de Graffiti en el parque de El Retiro en Madrid. Ha sido un placer pintar a este pedazo de artista enamorado de Madrid y de su tierra, a la que lleva siempre por bandera. Espero te guste Lolito", compartía Konestilo en sus redes sociales.

Tras el detalle del artista urbano, el propio Manuel Carrasco no ha tardado en manifestarse: "Ayer recibí un montón de fotos de una exposición de graffitis en el Parque de El Retiro de Madrid, donde me mostraban el trabajo de un genial artista. Konestilo, me gustaría agradecerte desde aquí el honor que me brindas con tu arte", agradecía el cantante.

Desde hoy, un trocito de Huelva permanecerá en este histórico rincón de la capital.