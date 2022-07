Los 5 restaurantes más singulares de Huelva que tienes que conocer este verano

Para los amantes del turismo gastronómico, Huelva es el destino perfecto. A lo largo y ancho de la provincia encontrarás una oferta de restauración tan variada y diversa como lo son sus seis comarcas, llenas de tradición, historia y sabores de ensueño.

Pero si solo vas a estar unos días en la provincia de la luz, tienes que conocer estos 5 restaurantes, destacados entre los mejores por ubicación, por las opiniones de los clientes o por la singularidad de sus elaboraciones. Eso sí, en todos encontrarás un elemento común: el sabor 100% a Huelva.

¡Qué aproveche!

El paraje y su riqueza culinaria son los pilares en los que se basa la cocina de esta antigua casa solariega de pueblo con terraza, hoy restaurante gracias a Luismi López en cocina y Adela Ortiz, en sala. No faltan en la carta los productos del cerdo ibérico y las setas de la zona, en temporada. Recetas populares de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Ubicado en uno de los pueblos con más encanto de la provincia de Huelva, Linares de la Sierra, este rincón gastronómico ha renovado este 2022 el Sol de la Guía Repsol. Actualmente es el único de Huelva con esta distinción.

De su cocina se puede destacar las famosas chacinas y jamones de Jabugo, junto con otros platos exquisitos como el pan de la casa y arriero, el pastel de verduras, el solomillo ibérico con dátiles o la presa de paleta serrana.

"Imagina un lugar entre pinares, donde el plan es comer rico y desconectar de la rutina. Y mira que tenemos ganas de estar juntos, sin miedo, con libertad. Eso es Finca Alfoliz. Un restaurante en Huelva donde puedes celebrar la vida como la recordabas, con una cocina viva y sostenible, donde disfrutar de las pequeñas cosas es posible de nuevo. ¿O acaso no es eso la felicidad?". Así describen desde Finca Alfoliz la esencia de su propuesta gastronómica a un paso de Huelva capital.

Actualmente es el único restaurante con una Estrella verde en la Guía Michelin. Un restaurante en el que la naturaleza, la brasa y los productos de la tierra son los protagonistas. “10.000 metros cuadrados de naturaleza, con cultivos y un modelo sostenible a la vista de todos”, explica el chef, Xanty Elías.

Experience by Fuster Huelva

Sierra y capital se dan la mano a través de la gastronomía. Javier Fuster, conocido popularmente como 'El Chef de la Sierra', conquista la ciudad con su nuevo restaurante 'Experience by Fuster Huelva', una nueva propuesta culinaria que nace para demostrar el potencial gastronómico que ofrece esta tierra plagada de encantos.

En este restaurante el comensal encontrará cocina de autor a un precio accesible para todos, además de un servicio muy personalizado donde el cliente es lo primero. "Nuestra cocina va dirigida a todos los públicos. Tenemos un lema y es que de esta casa nadie se va sin comer", cuenta el chef.

Fuster define su cocina como "atrevida". Le gusta innovar día a día con grandes productos de la tierra como el jamón, el cerdo ibérico, las setas , las castañas, las gambas, los langostinos, el choco, pescados y frutos rojos. "Con ellos y mucha imaginación salen grandes platos, como el 'canelón de carrillera ibérica guisada al Chocolate Belga con monalisa trufada y sal de jamón' o el 'Risotto de queso de cabra con helado de boletus', dos platos de premio internacional", señala.

Restaurante Mirador Don José (Cortegana)

El portal de alojamientos rurales 'Club Rural' recoge un mapa con las '50 Capitales del Turismo Rural de 2022', en el que han seleccionado los pueblos en función de datos como precio, municipios más buscados y tipo de alojamiento.

En la provincia de Huelva, han elegido Cortegana como el pueblo favorito por los turistas este 2022. Y en el municipio serrano destacan el Restaurante Mirador Don José como el mejor valorado por los usuarios de TripAdvisor.

Este restaurante está formado por un equipo joven de personas comprometidas con el pueblo de Cortegana y su entorno, que apuesta por poner en valor la maravillosa gastronomía que han heredado de sus antepasados.

El chef ejecutivo y jefe de sala, Miguel Delgado, lleva más de 10 años en el sector de la hostelería por lo que su bagaje en el sector es amplio y variopinto. Ha tenido la suerte de formarse en la Taberna del Alabardero, y haber cabalgado en restaurantes emblemáticos; desde 'El Cenador de Salvador' (Madrid) como en el Celler de Can Roca (Girona), este último uno de los mejores del mundo.

Toda esta experiencia hace que mimen el producto al máximo. Siendo su oferta gastronómica un producto de calidad, fresco y de temporada. "Nuestro compromiso es el respeto a los sabores tradicionales y naturales de Andalucía", destacan.

Restaurante Lopi's (La Palma del Condado)

En el corazón del Condado de Huelva se encuentra uno de los restaurantes de España mejor valorados por los clientes en la popular web de reseñas TripAdvisor.

Según los premios Travellers' Choice-The Best of The Best 2021 de este portal, basados en las opiniones y comentarios de millones de viajeros de todo el mundo, el Restaurante Lopi's, en La Palma del Condado, es uno de los 10 mejores restaurantes de lujo del país.

Regentado por Carlos López y su esposa, María José Bueno, obtiene el reconocimiento de los clientes colocándose en el puesto número 9 de una lista de restaurantes top con estrellas Michelin.

Además, lleva más de seis meses como el favorito de Huelva y provincia en la web de reseñas. Son pocos los establecimientos que cuentan con una valoración 'excelente'. Sin embargo, este rincón gastronómico onubense, donde prima la marca Huelva y la calidad de los mejores productos de la tierra, cuenta con una puntuación de 5 sobre 5.

Alta cocina con un denominador común, la materia prima 100% onubense. La esencia de Huelva a través de un viaje por los sabores más carismáticos y señeros de las seis comarcas de la provincia. Así es la cocina del restaurante Lopi's. Platos únicos con cuidadas elaboraciones al detalle fruto de la pasión de un chef con corazón y alma palmerina. Carlos López, su mujer y su hija son los responsables de hacer felices a los comensales a través de su particular cocina plagada de matices, cariño y un saber hacer propios de los chefs más grandes del país.