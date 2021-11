5 restaurantes para comer en el centro de Huelva

Es un bar de tapas con esencia onubense en el que degustar los productos tradicionales de la tierra con un toque de creatividad.

"Sabores de siempre, sabores que nos llenan de recuerdos porque siempre han estado ahí... Y hay que seguir disfrutandolos...", recogen desde el establecimiento.

3. La Bohemia

Este restaurante situado en el corazón de Huelva es otro de los emblemas de la gastronomía de Huelva, en el que encontrarás sabores de siempre y productos de la tierra con un toque creativo y de vanguardia.

"He ido en varias ocasiones, con amigos o en pareja y nunca nos ha defraudado su cocina. Cocina de mercado donde el producto es lo más importante. Buen producto, buena elaboración y excelente resultado final que el paladar agradece. Una carta que cambia a menudo dependiendo de la materia prima que haya en el cercano Mercado del Carmen. La atención es correcta. El espacio es un lugar muy original donde conviven latas antiguas, carteles, balanzas…Actualmente el pago es en efectivo o mediante Bizum.Tienen un menú semanal para llevar a casa", cuenta un comensal en TripAdvisor.

Si buscas comer un buen guiso tradicional, o degustar las mejores carnes y pescados a la brasa, tu restaurante es Oraque, en el centro de Huelva.

Con una puntuación "excelente" por parte de los usuarios de Tripadvisor, este rincón gastronómico situado en la calle Berdigón, ofrece una completa carta con diversidad de productos típicos de la provincia. Entre sus platos, son populares, además de la carne y el pescado, sus revueltos y croquetas.

"Después de mucho tiempo sin salir, después del Covid decidí ir de nuevo al recordar el solomillo de novillo argentino que me pareció espectacular, mala suerte la mía , que no quedaba, pero no hay mal que por bien no venga. Pedí lomo alto, estaba espectacular también, ensalada y berenjenas con salsa de queso, muy buenas y mucha cantidad. Respecto a la atención, trato muy amable y correcto. Sin duda alguna volveré a repetir", cuenta un cliente a Huelva Información.

Y todo en un entorno agradable, con una decoración cuidada al detalle.

Teléfono: 601 03 48 69

El restaurante Noviembre está en uno de los lugares más singulares de Huelva. Si eres fan de las croquetas, como la mayoría, tienes que ir a probar los sabores más exóticos con los que la boca se te hará agua. Desde carabineros, hasta boletus o langostinos con kimchi son algunos de los sabores de las sabrosas croquetas. Otra de las señas de identidad de Noviembre son sus arroces, el arroz negro con chocos o el arroz con presa son algunos de los manjares que puedes degustar en este restaurante.

Durante el verano disponen de un gran abanico de salmorejos, de mango o de mandarina y en el invierno podrás encontrar los mejores guisos de la provincia entre los que puedes encontrar los garbanzos con langostinos y setas.

La carta se va renovando por el chef continuamente para que tu paladar no se acostumbre a los mismos sabores. Podrás encontrar platos muy originales que no dejarán indiferente a nadie, el wok de pluma, el pulpo frito con ajo blanco y pistacho o el burrito picante te embarcarán en una experiencia gastronómica que enamorarán a tu paladar.

Además, todas los días disponen de platos con pescado fresco, su proximidad con el mercado de El Carmen hacen que su carta se nutra de una variedad de productos del mar que te encantará. Normalmente disponen de choco o atún cocinado de varias formas.

Teléfono: 674 47 71 02