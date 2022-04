7 restaurantes para cenar el Viernes Santo en Huelva capital

Dicen que quien no ha probado la tortilla de patatas en el Bar-restaurante Juan José no conoce lo que es comer en Huelva. Una receta de Mari Carmen, que junto con Juan José abrieron un establecimiento que ya cumple 43 años.

Ahora, la segunda generación sustenta la tortilla como la reina de la corona. Una empresa familiar que en 2013 fue reconocida con el premio Onubenses de Año, que conceden los lectores de Huelva Información.

Además, las carnes ibéricas, el pescado, el marisco... todo lo relacionado con la provincia engrosan una carta a la que acompaña una bodega de altura para el deleite de todos los paladares.

Está ubicado en el Paseo Santa Fe, esquina con Calle Velarde, en Huelva Capital.

Es un bar de tapas con esencia onubense en el que degustar los productos tradicionales de la tierra con un toque de creatividad. "Sabores de siempre, sabores que nos llenan de recuerdos porque siempre han estado ahí... Y hay que seguir disfrutandolos...", recogen desde el establecimiento.

En este restaurante han logrado combinar el sabor de la comida típica de nuestra tierra con un toque de sabores y texturas vanguardistas que los hacen únicos en Huelva.

Los mejores mariscos de Huelva y pescados más frescos se combinan con carnes mundialmente reconocidas para ofrecer platos con la máxima calidad.

En un emplazamiento único, en el Estadio Nuevo Colombino y junto a la Ría de Huelva, encontrarás un lugar ideal para quienes eligen el destino Huelva por su gastronomía. Un restaurante para todos los públicos en el que disfrutarás de los mejores sabores de Huelva y de atardeceres de cine.

Especialistas en mariscos y pescados de Huelva

De la mar al paladar. Y es que los mariscos y pescados de la costa de Huelva son su especialidad. Además de las raciones para compartir, desde PEIX destacan el popular 'Menú Tapas', entre las especialidades favoritas de los clientes.

Teléfono: 690 83 03 36

Si buscas comer un buen guiso tradicional, o degustar las mejores carnes y pescados a la brasa, tu restaurante es Oraque, en el centro de Huelva.

Con una puntuación "excelente" por parte de los usuarios de Tripadvisor, este rincón gastronómico situado en la calle Berdigón, ofrece una completa carta con diversidad de productos típicos de la provincia. Entre sus platos, son populares, además de la carne y el pescado, sus revueltos y croquetas.

"Después de mucho tiempo sin salir, después del Covid decidí ir de nuevo al recordar el solomillo de novillo argentino que me pareció espectacular, mala suerte la mía , que no quedaba, pero no hay mal que por bien no venga. Pedí lomo alto, estaba espectacular también, ensalada y berenjenas con salsa de queso, muy buenas y mucha cantidad. Respecto a la atención, trato muy amable y correcto. Sin duda alguna volveré a repetir", cuenta un cliente a Huelva Información.

Y todo en un entorno agradable, con una decoración cuidada al detalle.

Teléfono: 601 03 48 69

El restaurante Noviembre está en uno de los lugares más singulares de Huelva. Si eres fan de las croquetas, como la mayoría, tienes que ir a probar los sabores más exóticos con los que la boca se te hará agua. Desde carabineros, hasta boletus o langostinos con kimchi son algunos de los sabores de las sabrosas croquetas. Otra de las señas de identidad de Noviembre son sus arroces, el arroz negro con chocos o el arroz con presa son algunos de los manjares que puedes degustar en este restaurante.

Durante el verano disponen de un gran abanico de salmorejos, de mango o de mandarina y en el invierno podrás encontrar los mejores guisos de la provincia entre los que puedes encontrar los garbanzos con langostinos y setas.

La carta se va renovando por el chef continuamente para que tu paladar no se acostumbre a los mismos sabores. Podrás encontrar platos muy originales que no dejarán indiferente a nadie, el wok de pluma, el pulpo frito con ajo blanco y pistacho o el burrito picante te embarcarán en una experiencia gastronómica que enamorarán a tu paladar.

Además, todas los días disponen de platos con pescado fresco, su proximidad con el mercado de El Carmen hacen que su carta se nutra de una variedad de productos del mar que te encantará. Normalmente disponen de choco o atún cocinado de varias formas.

Teléfono: 674 47 71 02

Este restaurante situado en el corazón de Huelva es otro de los emblemas de la gastronomía de Huelva, en el que encontrarás sabores de siempre y productos de la tierra con un toque creativo y de vanguardia.

"He ido en varias ocasiones, con amigos o en pareja y nunca nos ha defraudado su cocina. Cocina de mercado donde el producto es lo más importante. Buen producto, buena elaboración y excelente resultado final que el paladar agradece. Una carta que cambia a menudo dependiendo de la materia prima que haya en el cercano Mercado del Carmen. La atención es correcta. El espacio es un lugar muy original donde conviven latas antiguas, carteles, balanzas…Actualmente el pago es en efectivo o mediante Bizum.Tienen un menú semanal para llevar a casa", cuenta un comensal en TripAdvisor.

Teléfono: 686 39 74 30

7. Pura Huelva

Uno de los restaurantes más populares del centro de Huelva.

"Nos define nuestros productos frescos de Huelva y provincia, ya que estamos al lado del Mercado del Carmen y renovamos nuestros productos a diario", cuenta a Huelva, tu destino David Montenegro, chef del restaurante Pura Huelva.

En Pura Huelva ofrecen una cocina elaborada en la que se fusionan platós típicos "dedicándoles tiempo y esmero, tanto en cocina como en sala, para que llegue al cliente con la máxima calidad".

Tal y como explica el chef, los platos más populares son "nuestras tiras de choco con mostaza dulce onuestra gran variedad de arroces".

Destacan además el pan bao con carrillera ibérica y bechamel de cúrcuma o la samosa de verdura con guacamole y yogurt griego.

Y entre su variada repostería, destacan postres como el coulant de chocolate con corazón de tofe.

El chef David Montenegro lleva 29 años trabajando en diversas cocinas, pasando por restaurantes punteros de Huelva, e incluso, en algunos con Estrella Michelin a lo largo de la geografía española.

Su compañera y socia, María Fernández, lleva 25 años en sala como encargada.

"Decidimos abrir 'Para Huelva' porque después de haber trabajado en varias ciudades españolas y fuera de España decidimos apostar por Huelva, nuestra provincia. Una tierra con un sabor único que brilla con luz propia", asegura Montenegro.

El precio medio por comensal en este restaurante es de 20 €.

Puntuación de 5 sobre 5 en Tripadvisor

Los clientes valoran muy positivamente el trato del personal, así como la calidad de la materia prima y el respeto hacia el producto en las elaboraciones. Estas son algunas opiniones:

"Sitio increíble donde comer de maravilla en Huelva, con personal de lujo. Todo espectacular. De lo mejor de Huelva con diferencia".

"Excelente comida y servicio. El producto con calidad de 10 y respetando sabor. La atención del servicio en mesa excelente. Sin duda se ha convertido en uno de nuestros sitios preferidos".

"Todo expectacular, diferente forma de comer el choco de Huelva, la somosa de yogurt y el revuelto de boletus con salsa de castaña expectacular... Bravo por el chef..."

"Sabor, olor, color, textura... Una delicia. Sabores de siempre con toques especiales, como especial su gente, el chef, la camarera, la ayudante... Un 10".

Teléfono: 959 41 87 72