Los mejores restaurantes para comer en Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil

Disfrutar de los singulares productos de la Costa mientras sientes la brisa del mar en nuestras infinitas playas es uno de los grandes tesoros que ofrece el destino Huelva.

En localidades como Cartaya podrás encontrar una oferta gastronómica tan variada y de calidad que, en muchas ocasiones, no sabrás por dónde empezar.

Por eso, hoy te proponemos algunos restaurantes que, por tradición y popularidad, se han ganado un hueco en Huelva, tu Destino.

Restaurante Consolación

Desde 1958 el Restaurante Consolación, también nombrado como 'La Consolación', ubicado en la travesía de Cartaya (antigua ctra. Huelva-Ayamonte), ofrece lo mejor de la gastronomía de Huelva con los mejores productos frescos y de temporada que proporciona la provincia onubense.

Una cocina de fritos y plancha propia de nuestra zona que brilla con luz propia.

No hay que dejar de probar los langostinos de trasmallo, los chipirones a la plancha con cebollita, pescados a la plancha o a la brasa -como la corvina o el parracho- el lomo de lenguado al cava, o carnes como la presa o el solomillo de ternera al foie con setas.

Pepe Cinta

Como se dice popularmente, es un restaurante "bueno, bonito y barato". Este paraíso gastronómico lleva abierto en Cartaya desde 1997 y cuenta con platos estrella como sus arroces (con carabinero o bogavante), el pulpo a la gallega o las patatas a lo pobre con huevo, jamón y presa ibérica. También son populares sus gambas y la raya al pimentón.

Además encontrarás carnes de la Sierra y postres caseros. Pepe Cinta cuenta con dos salones y una amplia terraza.

El Rompido, ubicado a la orilla de la desembocadura del Río Piedras, ofrece la esencia de un pueblo marinero que conserva sus raíces y atesora huellas de su tradición pesquera.

Te proponemos 5 restaurantes en los que podrás degustar la calidad de los productos de la tierra con unas vistas inmejorables al río Piedras.

Si eres un enamorado de los arroces tu restaurante es el Caribe II. Es uno de los mejores establecimientos para disfrutar de los arroces marineros de la provincia de Huelva. Uno de los rincones gastronómicos con más tradición de El Rompido con valoraciones muy positivas por parte de los comensales en plataformas como Tripadvisor.

"Trato inmejorable, muy buena calidad del producto y precio correcto. Con estos tres detalles sería suficiente para aconsejar acudir a este restaurante; pero cuando hemos repetido varias veces es porque además nos hemos encontrado con algo más especial. Con María, con su padre Paco, con el resto de sus compañeros siempre atentos, con un río Piedras mirándonos a los ojos, con una sonrisa de oreja a oreja de todos nuestros amigos por haber acertado con el lugar y el momento. Gracias por habernos hecho felices en vuestra casa. Hasta pronto y hasta siempre", comentan clientes como Antonio, de Málaga.

Haciendo gala del emplazamiento marinero en el que se encuentra, la mayor parte de su oferta procede del mar, aunque también tienen protagonismo las carnes y otras maravillas de nuestras tierras y campos.

Desde sus inicios en el 2011 siempre han tenido claro que la base de este restaurante es ofrecer productos de calidad, así como prestar un servicio inmejorable, con un punto de vista fresco, desenfadado y cercano al cliente.

"Se trata de dar la misma calidad o más que un buen restaurante, sin olvidar la tradición de la taberna gastronómica, que es la mejor manera de definir a nuestro negocio", recogen desde el restaurante.

Entre su variedad destacan también los pokes y el shushi.

Es otro de los restaurantes que encontrarás en la arena, a pie de playa, con vistas al mar. Muchos visitan La Casa El Palo para probar su famoso tataki de atún, sus arroces y su extraordinario jamón.

Poseen una completa carta de vinos de la tierra, así como unos postres caseros que enamorarán a los amantes del chocolate y un trato exquisito, siendo esto último uno de los aspectos más valorados. Eso sí, si quieres comer durante el fin de semana, acuérdate de reservar tu mesa con antelación.

Este restaurante en El Rompido se encuentra a pie de playa. Abrió al público hace más de 40 años y es famoso por sus sabrosos guisos marineros caseros. Aquí podrás elegir entre una gran variedad de arroces como el arroz con bogavantes, el arroz negro o el arroz en paella. También es muy demandado por sus clientes habituales el guiso de choco con garbanzos y el bacalao a los cuatro quesos gratinado.

También incluye en su carta todo tipo de recetas elaboradas con marisco, pescados y carne; además de diferentes vinos de la tierra y postres.

Ultra Marino

Desde el propio restaurante lo definen como "un lugar de cocina marinera de mercado, atlántica, iconoclasta. Una moderna tradición".

Aunque con la esencia marinera y la calidad suprema de la materia prima de la zona, este restaurante del cocinero onubense Juan López es un punto y aparte respecto a la oferta de la zona.

Si buscas algo más que fritos y plancha en El Rompido y apuestas por experimentar nuevas sensaciones gastronómicas, sin lugar a dudas éste es el sitio. Juan López, se ha trasladado desde la capital, de la calle Rábida - donde tenía su Puro Chup Chup-, a la costa con esta propuesta culinaria. Sabores y texturas sorprendentes, elaboraciones intrépidas que hacen de este restaurante una experiencia gastronómica única en la zona.

La carta tiene una amplia y buena representación de los productos de Huelva, incluidos los mariscos y pescados más frescos, aunque su peso principal lo constituye lo que se compra a diario en el mercado.

Es, según clientes como María José Espada, "un lugar al que volver, con buena cocina, buen servicio y trato exquisito al cliente".

Nuevo Portil y El Portil

El Portil (perteneciente a Punta Umbría) y Nuevo Portil (Cartaya) conforman un núcleo costero que brilla por la tranquilidad, el relax y la belleza de su entorno natural.

Si este verano estás por la zona, anota estos 5 restaurantes que nos recomiendan desde el perfil Turismo Activo El Portil (@turismoelportil, en Instagram) ¡Apunta!

Restaurante Calamón

En este restaurante se conjugan productos de primera calidad y unas vistas panorámicas de la Laguna de El Portil. Restaurante Calamón representa una experiencia culinaria, donde los comensales podrán descubrir parte de la esencia de la costa andaluza a través de una cocina donde se mezclan tradición y vanguardia. Productos de la huerta, carnes ibéricas a la brasa y lo mejor de la Costa. Además, en este restaurante podrás encontrar exposiciones itinerantes de pinturas de artistas de la zona y una zona de minigolf.

Dgústate

Comida fusión española y asiática. Dgústate nace en 2018 como un proyecto liderado por el chef Fran García, oriundo de Rociana del Condado, Huelva. Se crea Dgústate con el fin de que Fran García desarrolle su creatividad en la cocina mostrando sus creaciones en diferentes eventos a lo largo de estos últimos años. Este proyecto alberga el ánimo de acercar la cocina de autor a la población, para que todo el mundo pueda disfrutar de creaciones únicas con las técnicas más actuales. Su lema en estos últimos tiempos ha sido: No hay una modernidad sin una tradición, haciendo gala de que no solo trabajará con elementos vanguardistas, si no con recetas más tradicionales también.

Las Dunas

Las Dunas, como restaurante y local de celebraciones, tiene una carta amplia en pescados y mariscos, así como una gran variedad en guisos de pescados, además de un servicio muy profesional. Sin duda, un restaurante de referencia en la zona. Si quieres probar el mejor producto de la zona e invitar a comer a familiares o amigos, este es el lugar perfecto.

Surf Bar

Surf Bar es un lugar pensado para la familia que ofrece a partir de una excelente comida una serie de comodidades para que desde los peques hasta los adultos pasen un día genial. Ubicado a escasos metros de la playa, en El Portil, ofrece las mejores hamburguesas caseras de Huelva, acompañadas de una gran carta, para disfrutar con una vista incomparable en el Portil, con una terraza en medio de las dunas y con una gran selección de bebidas entre la que se destaca una amplia carta de ginebras.

Trattoria Trinaclia

Italiano de calidad con pastas, pizzas y una amplia variedad de entrantes en Nuevo Portil. Para algunos clientes, es el mejor restaurante italiano de Huelva: "Lugar estupendo, con pastas muy buenas y cocina inmejorable. Muchas felicitaciones", comenta un comensal en TripAdvisor, valorándolo con una puntuación de 5 sobre 5.