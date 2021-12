Dónde comer carne a la brasa en Huelva

Si buscas comer un buen guiso tradicional, o degustar las mejores carnes y pescados a la brasa, tu restaurante es Oraque, en el centro de Huelva.

Con una puntuación "excelente" por parte de los usuarios de Tripadvisor, este rincón gastronómico situado en la calle Berdigón, ofrece una completa carta con diversidad de productos típicos de la provincia. Entre sus platos, son populares, además de la carne y el pescado, sus revueltos y croquetas.

"Después de mucho tiempo sin salir, después del Covid decidí ir de nuevo al recordar el solomillo de novillo argentino que me pareció espectacular, mala suerte la mía , que no quedaba, pero no hay mal que por bien no venga. Pedí lomo alto, estaba espectacular también, ensalada y berenjenas con salsa de queso, muy buenas y mucha cantidad. Respecto a la atención, trato muy amable y correcto. Sin duda alguna volveré a repetir", cuenta un cliente a Huelva Información.

Y todo en un entorno agradable, con una decoración cuidada al detalle.