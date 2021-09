5 restaurantes donde comer en Huelva si eres estudiante

La gastronomía es uno de los principales reclamos turísticos de la provincia onubense. Son muchos los que llegan hasta el destino en busca de los grandes manjares del mar y la Sierra.

Comer en Huelva es un bien preciado y disfrutar de este placer está al alcance de todos los bolsillos.

Además de los mejores restaurantes, como aquellos 7 incluidos en la prestigiosa Guía Michelin, encontrarás una variada oferta para aquellos que no pueden permitirse tirar la casa por la ventana. Toma nota de estos 5.

Bar Pappis

Situado en el Barrio Obrero, icono del legado inglés. No olvides pedir alguno de sus montaditos. Aconsejable es, especialmente, el de 'pulpito' (pulpo a la plancha, salsa verde, langostinos, alioli y pimentón). Además, es muy popular 'el Ciquitraque' (con pringá, patatas, mozzarella y un gran toque de salsa picante).

Entre sus valoraciones en plataformas como Tripadvisor, destacan el buen trato y la variedad de la carta.

"He escuchado muchas veces Bar Pappis' pero hoy ha sido la primera vez que he ido y solo puedo decir ....¡Excelente!. Es pequeñito pero muy acogedor y con una atención muy agradable. La comida con mucha variedad para todos los gustos y destaca la limpieza. Pienso volver muchas veces más. Me ha encantado. Todo riquísimo y muy buena la relación calidad - precio", apuntan algunos clientes.

Cervecería Bonilla

Si tu objetivo es tapear, probar los productos de Huelva y disfrutar de gran diversidad de opciones a precios populares, Bonilla es tu lugar.

En Huelva encontrarás hasta 5 cervecerías Bonilla repartidas por la capital y en Punta Umbría. Aunque si lo que buscas es una comida con vistas, te recomendamos escoger el que está situado en el Puerto.

El Tapeito

Cocina donde el producto de Huelva es el gran protagonista. Marisco, jamón, vinos... y la especialidad: choco al "triqui-triqui".

"Muy buenas tapas. El choco al triki-triki, recomendable. También tienen la opción de medio quilo de marisco con botella de vino a elegir. Probamos varias tapas y muy bien. Servicio rápido y amable. Para repetir", opina una clienta de Huelva.

Burguer Hermanos Rodríguez

Siempre que vayas al centro de Huelva la parada obligatoria es aquí, en Burguer Hermanos Rodríguez. 2€ una hamburguesa y un botellín, una comida rápida y de calidad, donde comerás las mejores hamburguesas de Huelva.

Se trata de un kiosko hecho hamburguesería considerado como un clásico de Huelva, de toda la vida. Sin mesas. Listo para llevar y continuar dando trotes por todo Huelva.

La Gamberra

En el Bar La Gamberra, podrás disfrutar de un 'Bocata Gamberro' por tan solo 4 €, pero si eres más de un buen guiso solo tienes que preguntar cual es el del día y lo tendrás por solo 3 euros. Este bar dispone además de una amplia carta que cuenta con platos elaborados desde un tataki de atún, hasta la más sabrosa tortilla de patatas.

Por ello, si lo tuyo es la comida de siempre o la más elaborada, este es el lugar, ya que puedes disfrutar de ambas cosas a un precio de cine.