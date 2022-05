El chiringuito 'con más alma' de la Costa de Huelva

Llega el fin de semana y comer en la playa se convierte en el plan perfecto. La costa onubense ofrece tantas opciones culinarias y tan diversas que escoger solo una no te resultará fácil. Hoy te hablamos sobre una de ellas para ir abriendo boca.

Se trata de un chiringuito que abrió sus puertas el pasado verano en la Playa de La Bota (El Portil, Punta Umbría) y que en poco tiempo se ha convertido en el lugar preferido de muchos onubenses y visitantes.

Este chiringuito a pie de playa se caracteriza por su preciosa decoración ibicenca que te enamorará. Es un rincón perfecto para saborear los mejores productos de la Costa onubense con los amigos y la familia. Y es que, como su propio nombre indica, con solo visitarlo "se alegra el alma". Alma Beach es una de las opciones gastronómicas a pie de playa que encontrarás en el litoral onubense.

Si aún no has tenido la oportunidad de acudir no dudes en hacerlo, ya que acaban de reabrir la temporada. ¡Reserva tu mesa para poder ver la mejor puesta de sol del verano!

Y recuerda, no olvides hacerte una foto en el famoso banco con más alma. Un lugar que se ha convertido en la insignia de este rincón gastronómico con encanto y del que puedes llevarte una bonita estampa de recuerdo con sabor a Huelva.