El adiós del 'Joselito', el mítico bar de la Plaza Niña abierto desde 1930

Hay bares que forman parte de la fisonomía de la capital. El Joselito es uno de esos. Un establecimiento que abrió sus puertas en 1930 y que ha sido, todos estos años, un punto de encuentro referente en la Plaza Niña de Huelva.

Ahora, casi un siglo después, uno de los bares más longevos de la ciudad cierra sus puertas para dar paso a Leña, un nuevo establecimiento que llega pisando fuerte y que, desde hace una semana, triunfa en la zona.

Su antigua propietaria, Loli López, la mujer de José Manuel Barriga (conocido por todos como Chema), asegura a este periódico que echarán mucho de menos la vida en el bar después de tantos años trabajando. Siempre han disfrutado a lo grande con sus clientes, ofreciéndoles lo mejor de la cocina casera y un trato amable, cercano, casi familiar. Sin embargo, la jubilación anticipada de Chema por motivos de enfermedad les ha llevado a traspasar el negocio meses antes de lo que tenían previsto.

Eso sí, aunque con una nueva imagen y otro nombre, Loli seguirá formando parte del bar, al menos hasta marzo de 2023.

"Seguiré trabajando en la cocina hasta que me jubile el próximo mes de marzo, así que los clientes seguirán disfrutando de nuestras tapas más emblemáticas", cuenta.

El Joselito lleva toda una vida en la Plaza Niña. "Era de mi suegro Joselito. Empezó a trabajar en este bar con 10 años. Primero para un tío suyo y luego ya pasó a sus manos. Y luego fue de su hijo, Chema. Yo llevo en la cocina desde el año 2000 y siempre ofreciendo tapas caseras con productos de mercado. Eso y nuestros desayunos desde bien temprano. A partir de las 8 de la mañana ya estaban los profesores del María Inmaculada y los trabajadores de la zona aquí", recuerda.

El éxito de este bar ha estado siempre en la calidad de sus buenas tapas y en el ambiente familiar. "La clientela nuestra era como de la familia. Era ver entrar a un cliente y saber qué iba a tomar. De hecho, a principios de octubre vino un señor y me pidió dos tapas, justo antes de traspasar el local. Hace 30 años que él no venía a Huelva y me contó que vino a nuestro bar porque fue el último sitio en el que estuvo en su última visita a la capital. Le asombró que todo estuviera igual que entonces. Y así ha sido. Hemos cuidado nuestra esencia y nos ha acompañado hasta el último día", explica Loli emocionada.

Las tapas estrella del Joselito han sido siempre el potaje de garbanzo con bacalao (un plato que hacían a diario) las patatas aliñás, la ensaladilla de gambas (decían que era única), el atún con tomate y los callos con garbanzo que enamoraban hasta a los niños.

Unos platos que seguirán conviviendo, por el momento, con la nueva apuesta hostelera que recién acaba de aterrizar.

Loli seguirá al mando de los fogones por el momento, aunque, eso sí, su día a día ya no será como antes. "Mi marido salía de casa a las 6:30 de la mañana y a las 8:00 llegaba yo para preparar los desayunos y ni siquiera volvíamos para descansar. Nos quedábamos todo el día hasta por la noche, pero no nos pesaba cuando veíamos el cariño de la gente. Este era un bar familiar con una cercanía única. Un bar de los que ya no quedan", recuerda.

Leña, la nueva apuesta

El nuevo establecimiento se llama Leña y es el segundo local que abre la empresa onubense, tras la inauguración del primero en Punta Umbría hace unos meses.

"Cuando nos enteramos de que se traspasaba, nos adelantamos rápidamente. Queríamos que nuestro bar estuviera ubicado aquí, en un sitio con una tradición tan grande como el del Bar Joselito. Además es una zona peatonal, perfecta para niños y mayores", cuenta Daniel Robles, socio de Leña.

Leña nace con la intención de ser un punto de encuentro entre amigos en el corazón de Huelva. Una cervecería que abrirá de manera ininterrumpida desde las 8 de la mañana para ofrecer, también, a partir del próximo lunes 7 de noviembre, los mejores desayunos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LEÑA CERVECERÍA (@lenacerveceria)

hhhh