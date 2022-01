Dónde comer si trabajas en Huelva capital o cerca

¡Comienza la semana! Si estás trabajando en Huelva capital, no renuncies a comer bien. Date un capricho y saborea los tesoros gastronómicos que da nuestra tierra.

Te dejamos 5 restaurantes donde comer con la mejor calidad.

En este restaurante han logrado combinar el sabor de la comida típica de nuestra tierra con un toque de sabores y texturas vanguardistas que los hacen únicos en Huelva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Peix Restaurante-Marisquería (@peix_restaurante_huelva)

Los mejores mariscos de Huelva y pescados más frescos se combinan con carnes mundialmente reconocidas para ofrecer platos con la máxima calidad.

En un emplazamiento único, en el Estadio Nuevo Colombino y junto a la Ría de Huelva, encontrarás un lugar ideal para quienes eligen el destino Huelva por su gastronomía. Un restaurante para todos los públicos en el que disfrutarás de los mejores sabores de Huelva y de atardeceres de cine.

Especialistas en mariscos y pescados de Huelva

De la mar al paladar. Y es que los mariscos y pescados de la costa de Huelva son su especialidad. Además de las raciones para compartir, desde PEIX destacan el popular 'Menú Tapas', entre las especialidades favoritas de los clientes.

Teléfono: 690 83 03 36

Si buscas comer un buen guiso tradicional, o degustar las mejores carnes y pescados a la brasa, tu restaurante es Oraque, en el centro de Huelva.

Con una puntuación "excelente" por parte de los usuarios de Tripadvisor, este rincón gastronómico situado en la calle Berdigón, ofrece una completa carta con diversidad de productos típicos de la provincia. Entre sus platos, son populares, además de la carne y el pescado, sus revueltos y croquetas.

"Después de mucho tiempo sin salir, después del Covid decidí ir de nuevo al recordar el solomillo de novillo argentino que me pareció espectacular, mala suerte la mía , que no quedaba, pero no hay mal que por bien no venga. Pedí lomo alto, estaba espectacular también, ensalada y berenjenas con salsa de queso, muy buenas y mucha cantidad. Respecto a la atención, trato muy amable y correcto. Sin duda alguna volveré a repetir", cuenta un cliente a Huelva Información.

Y todo en un entorno agradable, con una decoración cuidada al detalle.

Teléfono: 601 03 48 69

Como su propio nombre indica, está situado al principio de la Gran Vía. Dotado de un gran salón y terraza con un estilo moderno en el que se cuidan los detalles. Su cocina está compuesta por tapas y platos tradicionales con estilo propio.

El precio medio por cubierto oscila los 20 € y podrás disfrutar de recetas como el Tataki de atún con frutas del tiempo y caramelo de soja.

Disponen, además, de una amplia bodega con gran variedad en vinos.

Los clientes destacan el trato del personal, además de la excelente ubicación y el cuidado de la materia prima en cada plato.

"En pleno centro, buena atención y con una agradable terraza. Cuenta con una carta amplia y llamativa. Buen tratamiento del producto y platos bien presentados. A destacar de lo que probamos: las alcachofas, el bacalao y la piña colada de postre. Muy bueno todo. Gran opción para comer en la capital. Volveremos", opina Damián, un cliente.

Teléfono: 959 73 83 10

Próximo a Gran Vía Uno, este restaurante es otra excelente opción en tu visita al centro de Huelva.

El arroz, el vino y las tapas son sus puntos fuertes. El precio, muy similar a su vecino. Unos 20 € de media por comensal, en función del plato elegido.

Encontrarás una carta diversa llena de productos frescos de la provincia, en la que destacan recetas como la costilla ibérica a baja temperatura con barbacoa tailandesa.

El clima, la decoración y el trato son algunos de los valores de este rincón gastronómico en el corazón de Huelva.

"Nos gustó todo. El sitio, el ambiente, el servicio, que fueron muy amables y, sobre todo, la comida. El paté estaba espectacular. Las tapas y las medías raciones muy bien servidas. No son los típicos platos. El vino también espectacular. Súper recomendable", destacan algunos clientes.

Teléfono: 959 04 14 30

El restaurante Noviembre está en uno de los lugares más singulares de Huelva. Si eres fan de las croquetas, como la mayoría, tienes que ir a probar los sabores más exóticos con los que la boca se te hará agua. Desde carabineros, hasta boletus o langostinos con kimchi son algunos de los sabores de las sabrosas croquetas. Otra de las señas de identidad de Noviembre son sus arroces, el arroz negro con chocos o el arroz con presa son algunos de los manjares que puedes degustar en este restaurante.

La carta se va renovando por el chef continuamente para que tu paladar no se acostumbre a los mismos sabores. Podrás encontrar platos muy originales que no dejarán indiferente a nadie, el wok de pluma, el pulpo frito con ajo blanco y pistacho o el burrito picante te embarcarán en una experiencia gastronómica que enamorarán a tu paladar.

Además, todas los días disponen de platos con pescado fresco, su proximidad con el mercado de El Carmen hacen que su carta se nutra de una variedad de productos del mar que te encantará. Normalmente disponen de choco o atún cocinado de varias formas.

Teléfono: 674 47 71 02