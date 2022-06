Los fans más fieles de Manuel Carrasco ya le esperan en Sevilla

El Estadio de La Cartuja acogerá este sábado el concierto más multitudinario celebrado hasta el momento por un artista en nuestro país.

Manuel Carrasco pondrá el broche de oro a su gira La Cruz del Mapa ('Hay que vivir el momento') en la capital andaluza y sus fans ya empiezan la cuenta atrás para disfrutar del que, dicen, será un concierto apoteósico.

Tan esperada es la última parada de 'Hay que vivir el momento' que los seguidores más fieles del artista onubense ya le están esperando. Este es el caso de Armando Salas y Vanesa Pérez, dos de sus fans más emblemáticos. Llevan desde este lunes acampando para ser los primeros en ver a 'Lolo' sobre el escenario.

Al igual que pudimos verles en Isla Cristina, Armando, natural de Sevilla, ha entrado el primero en los 19 conciertos que ha ofrecido el isleño a lo largo de esta última gira.

A ambos seguidores les conoce en persona Manuel Carrasco. De hecho, Armando llevó su fidelidad al cantante hasta el punto de seguirle también en su gira por Latinoamérica en 2020.

Los instantes previos al esperado recital se están viviendo con gran emoción y nerviosismo pese al fuerte calor que se avecina en las últimas horas.

"He ido a los 18 conciertos de esta gira (con este, 19) y en todos he sido el primero en entrar, pudiendo verle en primera fila. En el último no iba a ser menos. Estamos aquí desde ayer con tiendas de campaña, sacos de dormir, colchón hinchable, sombrillas, nevera, comida... como somos de Sevilla, vamos todos los días a casa a asearnos y cambiarnos, pero volvemos de nuevo a La Cartuja para coger el primer sitio", cuenta Armando.

Un fidelidad que el cantante agradece y que le ha podido manifestar en varias ocasiones: "la verdad es que sí he podido verle, hablar con él en casi todos los conciertos y sé que Carrasco valora mucho lo que hacemos. Tenemos relación desde hace años y él me ha hecho referencia en más de una ocasión", asegura el sevillano.

Armando está ansioso por asistir al concierto final de Carrasco pero, a la vez, siente pena porque culmine una gira que, dice, ha sido tremendamente esperada por el aplazamiento a causa de la pandemia durante dos años. Compró las entradas de Sevilla cuando salieron a la venta en diciembre del 2019 y ahora, por fin, ha llegado el momento de usarlas. Armando sabe que será un espectáculo lleno de magia con grandes sorpresas, por eso, no le importa hacer una larga cola de 6 días para encontrarse, finalmente, con su estrella.

El equipo de producción, sonido y luces llevan desde el domingo montando lo que será un fin de gira único jamás visto hasta el momento en España.