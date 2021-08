5 consejos para retomar la rutina en septiembre

Después de un verano de excesos y mucho descanso, lo que te planteas a todas horas es hacer ejercicio para recuperar la línea. Las comilonas y las tardes en la playa sin moverte de la silla puede que te pasen factura después de dos meses de época estival pero no te preocupes porque en septiembre vas a tener tiempo para recuperar una vida saludable con la que te sientas más a gusto.

No te agobies, no es necesario empezar a entrenar como si te fuese la vida en ello y no creas que en dos semanas van a conseguir verte como quieres. Esto es una carrera de fondo que suele empezar en estos meses, deja atrás el remordimiento y activa tu cuerpo progresivamente.

1. Busca el deporte que mejor se adapte a ti

En primer lugar, lo ideal es buscar el deporte que mejor se adapte a ti, no es necesario que te des cuenta a los dos días, puedes probar asistir a algunas clases y tantear qué está hecho para ti. Si eres de Huelva una buena idea para empezar podría ser andar por el paseo de la Ría, el ambiente te va a ayudar a motivarte y pronto comenzarás a dar las primeras carreras.

2. Dosifícate

No lo des todo o te quedarás sin nada. Empieza con metas sencillas y se realista, no pretendas correr más de 20 minutos seguidos o ser el mejor de la clase el primer día. En cuanto a los días de entrenamiento, lo ideal según la OMS es hacer de 3 a 5 días a la semana pero si tu estilo de vida es sedentario deberás empezar con 2 o 3.

3. No empieces por el cardio

Lo ideal es empezar haciendo musculación, el cardio consume el glucógeno de los músculos, por eso siempre se debe hacer después de las pesas. Si lo hacemos al revés, nuestro cuerpo tendrá mucha menos fuerza y los números que obtengamos serán peores.

4. Cuida tu combustible

Para poder tener energía necesitas mantener una alimentación equilibrada donde comas toda clase de nutrientes. Esto es fundamental si quieres seguir un rutina de entrenamiento.

5. Prepara el equipo y motívate con él

Las marcas cada vez ofrecen más opciones de vestimenta a la hora de hacer deporte. Debes usar un calzado apropiado y ropa transpirable y con la que te sientas cómoda.