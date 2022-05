La artista Andrea Abarquero sueña con volver a mostrar su primera exposición en Huelva

La artista onubense Andrea Abarquero se ha estrenado con su primera exposición en Huelva. La muestra denominada 'Babosa Negra' ha estado disponible hasta hace unos días en Artero Cantina, en el centro de la capital y ahora la artista hace un llamamiento a todos los establecimientos para que le den la oportunidad de seguir mostrando su arte.

"Me gusta pensar que lo que pinto se puede clasificar como neo-surrealismo, en el sentido de que son expresiones del subconsciente y que tienen una relación rara con el mundo de los sueños. La verdad es que no sé bocetar y que cuando pinto, generalmente no sé que estoy haciendo exactamente. No es hasta que el cuadro está terminado que soy consciente de qué es lo que simboliza o he intentado sacar de mí sin darme cuenta. No sé qué me gusta más, si pintar sin darme cuenta de lo que estoy haciendo; o cuando termino, alejarme, mirar y ver todo lo que hay detrás. Descubrirme yo misma", cuenta la joven onubense a este diario.

La primera exposición de Andrea consta de 11 cuadros en los que los espectadores verán el proceso creativo de la artista. "Un proceso creativo que empieza conmigo pero que termina con los espectadores", cuenta.

La onubense asegura que tiene su propia interpretación de lo que cree que los cuadros representan o intentan sacar de ella. "Sé que no es el típico cuadro que compras para poner en el salón porque sea bonito y te da tranquilidad o buenos recuerdos, pero me gustaría que cada persona se apropiase del cuadro, lo hiciera suyo y le sacase su propia historia. Con eso me conformo", confiesa.

La exposición estuvo disponible en la Cantina Artero desde el pasado 26 de febrero hasta el 29 de abril. Así que desde este periódico la joven anima a todo bar o establecimiento que tenga un espacio libre a que le deje mostrar sus trabajos para que pueda llegar a la gente que no llegó a enterarse de su existencia.

"Me haría muchísima ilusión que esta no haya sido más que la primera de muchas exposiciones", asegura.

Disfruta de parte de la exposición de la onubense aquí.

Sobre Andrea Abarquero

Tiene 19 años y estudié en el instituto Alonso Sánchez, donde ganó varios concursos, no solo de dibujo (entre ellos Diseño del logo Erasmus + 2015) sino también de literatura. Aunque le hubiese gustado dedicarse a su pasión, actualmente estudia en la Universidad de Huelva el doble grado de Estudios Ingleses y Filología Hispánica. Actualmente trabaja de profesora de idiomas en una academia y los fines de semana de camarera en un bar de copas.

"Realmente no tengo formación artística como tal, de muy pequeñita daba clases de dibujo así un poco libre e incluso participé en una exposición conjunta en Trigueros en 2011. También es verdad que en casa siempre he estado pintando y he estado súper estimulada, sobre todo por mi madre que me dejaba pintarle las paredes con pintura de manos", cuenta la onubense.

Le encanta leer libros de historia de arte y diferentes métodos que es de donde saca las técnicas y la gran mayoría de contornos y colores. "Nada se crea de la nada, toda creación artística viene de la absorción de clásicos ya sea consciente o inconscientemente", afirma.

También ha tenido influencia en ella la pintura del onubense Rafa Pinto, que es quien le está introduciendo en el mundo del arte.