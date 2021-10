Voar para Portugal sem avião

Descubra a única tirolesa transfronteiriça do mundo.

Por 720 metros de extensão e a uma velocidade vertiginosa, entre 70 e 80 quilômetros por hora, os bravos que ousarem saltar cruzarão a fronteira natural que separa a Espanha do vizinho Portugal, pelo rio Guadiana.

Na plataforma de embarque, localizada na localidade de Sanlúcar de Guadiana, em Huelva, chega-se montado num 4x4 cedido pela empresa responsável, LIMITEZERO, em grupos de poucas pessoas para manter as medidas anti-cobiça e com todo o material necessário, desinfectado anteriormente individualmente. Todos os espaços comuns contam com dispensador de gel hidroalcoólico, além da obrigatoriedade do uso de máscara no guichê, no veículo, nas plataformas e na balsa para evitar o risco de contágio. Além disso, é recomendável adquirir o ingresso no site oficial do LIMITEZERO.

Não há nada a temer. Em ambas as pontas sempre haverá pessoal qualificado que dará todas as medidas de segurança para que você só tenha que se preocupar em gritar muito alto. No andar de cima, só falta respirar fundo e deixar a adrenalina tomar conta do seu corpo para poder chegar ao extremo português, Alcoutim. Caminhando apenas cinco minutos da plataforma de entrada chega-se ao porto de uma cidade com uma longa história, castelos e uma praia fluvial que o aventureiro pode visitar sem limite de tempo. Quando sentir que a sua visita a Alcoutim chegou ao fim, basta regressar ao cais onde um Ferry o levará de volta a Espanha.

Na volta, não deixe de conhecer a pitoresca cidade de Sanlúcar, um lugar ideal para descansar saboreando um prato típico depois de tantas aventuras. Mas se o que pretende é continuar a conhecer segredos, pode perder-se nas ruas até chegar ao ponto mais alto onde se encontra a Igreja de Nossa Senhora das Flores ou o Castelo de São Marcos, do século XVII, onde se encontra pode desfrutar das vistas que oferece o rio Guadiana com as suas paisagens virgens, desigualmente povoadas por azinheiras e olivais.

Para a realização desta experiência, os utentes devem ter um mínimo de 40 minutos, ter pelo menos 14 anos, os pais ou responsáveis devem buscar os menores de 16 anos à chegada a Portugal e não pesar mais de 110 kg. Além disso, é importante levar em consideração as condições meteorológicas, pois LIMITEZERO se reserva o direito de modificar os limites em função disso.

Com a família, amigos, filhos, idosos ou mesmo individualmente, a tirolesa deve ser experimentada pelo menos uma vez na vida. E se todo mundo que tenta repetir, será por alguma coisa.