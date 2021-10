"Vivo en una aldea de Almonaster y no la cambiaría por nada"

En el Día Mundial de la Ópera charlamos con el tenor onubense Guillermo Orozco, un artista enamorado de la provincia de Huelva.

Recientemente ha actuado en la Zarzuela "La del Soto del Parral", con la Banda Sinfónica de Huelva y el Coro Teatro Lírico de Huelva en el Gran Teatro de la capital.

Al mismo tiempo, continúa componiendo canciones, que él mismo escribe y graba para después difundir a través de las diferentes plataformas digitales.

Huelva, su inspiración

"Sobre Huelva podría estar hablando mil años. En Huelva tenemos todo aquello que está en los sueños de casi todo ser humano: clima agradable, gastronomía de calidad, una Costa casi inigualable en belleza, la Sierra más verde y rica de Andalucía. Históricamente, llena de grandes civilizaciones y protagonista de momentos definitivos para el mundo. Huelva es destino para cualquier persona que quiera disfrutar".

Con estas palabras, Guillermo Orozco confiesa su amor por la tierra que lo vio nacer. Un lugar que lo enamora y que no cambiaría por nada.

"Vivo en una aldea de Almonaster la Real. Cuando tenía 19 años me fui a Madrid a estudiar canto y allí me quedé y empecé mi carrera profesional. Luego estuve once años viviendo allí. En plena carrera decidí, por varios motivos, venir a la Sierra de Huelva. Tenía también mucho trabajo y estaba casi más tiempo fuera que en la aldea. Hoy en día te puedo decir que no lo cambio por nada. Antes había que estar en grandes capitales para hacer una carrera decente, hoy no hace falta a mi entender. Gracias a la tecnología estamos más conectados a todos los niveles. Vivir en el campo es algo necesario, al menos para mí".

Para el tenor, Huelva es tierra de posibilidades "según para qué... Como ocurre en cualquier lugar del mundo".

Aunque tiene claro que en el campo artístico Huelva no es el mejor lugar para "crecer", sí lo es para tener una actuación y, por supuesto, para disfrutarla: "Tenemos, por ejemplo, una tierra y un clima ideales para la agricultura. La cría del cerdo ibérico en la Sierra es conocida en el mundo entero. Por eso y por muchas más cosas, pienso que Huelva es tierra de grandes posibilidades", afirma.

De todas las bondades que ofrece nuestra provincia, el tenor se queda con la tranquilidad que regala y aprovecha para animar a todos los lectores a descubrirla y saborearla.

"A todos aquellos que quiera tranquilidad, comer bien y disfrutar de naturaleza, les digo que se vengan a pasar los días que puedan, porque Huelva nunca se olvida. Y a los onubenses, que sepan que lo bueno lo tenemos en casa".