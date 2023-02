Renacimiento de los Carnavales en San Bartolomé de la Torre

No es el carnaval una fiesta muy enraizada en los pueblos de la comarca del Andévalo, que por avatares de la historia ha ido perdiendo fuelle. Esto no significa que no se celebrara, y como ejemplo de tradiciones curiosas ancladas al carnaval podríamos nombrar los ‘Jueves de Comadres’ en Alosno, celebración perdida, no así su indumentaria, utilizada en otra celebración.

Pero a veces, la recuperación de viejas tradiciones da frutos a que estas renazcan con más fuerza, y justamente eso es lo que viene sucediendo en el municipio de San Bartolomé de la Torre.

Esta población, puerta de acceso a la comarca del Andévalo, viene desde hace unos años registrando un auge en sus fiestas de Carnaval. Recuperando la existencia de agrupaciones de carnaval perdida con la guerra civil y llegando al punto, este año, de contar no solo con agrupaciones de adultos, hecho que se repite anualmente con la celebración de una muestra de carnaval en el teatro municipal, sino que además este año se incorporan tres agrupaciones infantiles en las que participan unas sesenta niñas y niños de la localidad augurando un gran futuro para el Carnaval Bartolino.

Los días en los que tendrán lugar las citadas muestras, se repartirán a lo largo de los próximos fines de semana, siendo la infantil los días 19 y 20 de febrero, y la de adultos los días 22, 23 y 24, siendo el culmen de estas fiestas el sábado 25 en el que a partir de las 12:00 de la mañana, las distintas agrupaciones mostrarán su repertorio por las calles de la localidad y tendrá lugar el tradicional pasacalle a partir de las 16:00 horas.

