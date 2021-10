El fotógrafo onubense Rafa del Barrio gana la beca 'We Are Photo' dotada con 1.000 euros

El onubense Rafael del Barrio ha sido el ganador de la beca de 1.000 euros en el Encuentro Internacional ‘FestComarcasPhoto21’, que tiene por objeto el fomento y la exhibición de las artes visuales en la provincia.

Quince profesionales de reconocido prestigio en el mundo de la fotografía han participado en este encuentro que ha contado, además, con debates, exposiciones e intercambios de experiencias en el municipio andevaleño de Santa Bárbara de Casa.

Entre los proyectos presentados, el de del Barrio ha sido el gran vencedor. Un premio valorado por un jurado compuesto por grandes profesionales de la fotografía como Estela de Castro, Susan Girón, David Linuesa y Gonçalo Fonseca.

"Contra todo pronóstico me tocó a mí, aunque no me lo esperaba, porque había un gran nivel. Estoy muy agradecido a la organización. Con el dinero de esta beca podré continuar con mi trabajo, que es mi gran pasión", explica el ganador.

El trabajo ganador es parte de un reportaje fotográfico que retrata la cruda realidad de los inmigrantes en las chabolas de la provincia de Huelva, bajo el título Capeando el temporal.

"Agradezco enormemente el premio a la organización del festival porque, sin duda, este reconocimiento me ayuda a seguir adelante y a continuar con mi carrera profesional. Sin embargo, me gustaría destacar que yo no soy el protagonista de esta historia. Los verdaderos protagonistas son aquellos que están tirados en los asentamientos de chabolas porque a las administraciones no les da la gana de hacer nada y los empresarios de aquí se aprovechan", resalta el fotógrafo onubense.

Rafa del Barrio lamenta que lo que ocurre en la provincia no sean casos aislados. "Es la norma, por desgracia". "Esto tiene que acabar y espero que estas fotos contribuyan a ello. Es un proyecto que no está cerrado, en el que seguiré trabajando para demostrar que esto ha pasado y que no se nos olvide que hay que tener un poco más de decencia".

Para el fotógrafo, las personas que viven en los asentamientos han sido "los verdaderos trabajadores esenciales de la pandemia y hay que poner una solución habitacional para ellos ya".

En conclusión, para el ganador no es ni de lejos un orgullo estar haciendo estas fotos: "no es de mi agrado ver lo que está pasando tanta gente en nuestra provincia, pero hay que mostrar la realidad para que esto cambie", dice.

"Si yo llegase aquí desde un país lejano, me mantuvieran en este limbo administrativo y me explotaran como muchos hacen a estas personas, no sé qué llegaría a hacer. A pesar de todo, quienes malviven en estas condiciones tienen una entereza digna de admirar", confiesa.

Rafa del Barrio conoce de cerca la realidad de los asentamientos chabolistas en Huelva gracias, además, a su estrecha colaboración con ASNUCI (la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad): "Hacen un trabajo maravilloso. Han conseguido abrir el primer albergue para temporeros en Lepe con donaciones privadas ¡y en menos de un año!. Esto hace pensar que si las administraciones que tienen todos los recursos del mundo quisieran, se podrían hacer proyectos similares".