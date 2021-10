La diseñadora onubense Mariaan Cotton presenta su colección 'Sueños de Loto' en Huelva

Mariaan Cotton es el nombre de su marca como diseñadora. Se llama Marian, tiene 32 años y nació en Huelva, tierra de la cual se siente enamorada.

Decidió darle un giro a su vida de 180º hace tres años, puesto que es médico de primera profesión."Tras terminar mi especialidad como médico de familia, decidí empezar a estudiar moda, el sueño de mi vida desde que era pequeña”, asegura.

Mariaan Cotton pretende ser una marca que apuesta por una moda de calidad, confeccionada en España y que pretende aportar a las prendas un toque de magia, su signo distintivo dentro del mundo de la moda.

"Las mujeres que eligieran esta marca se sentirían muy identificadas con una mujer fuerte, valiente, luchadora, dulce y de mentalidad positiva que busca sentirse especial al vestirse cada mañana, para hacer de su día todo un éxito", asegura.

Este sábado presentará su primer desfile con su colección ante un gran número de personas en un marco incomparable: La Plaza de San Pedro de Huelva capital, a las 13 h.

En el marco de Moda del Sur Diseñadores Onubenses 2021, Mariaan presentará su colección Sueños de Loto y dos trajes de novia.

"La Flor de Loto es un símbolo del Budismo que representa la pureza de renacer. Se dice que mientras más turbias son las aguas donde nacen las raíces del loto, más hermosas son sus flores y más dulce es su olor.

El budismo está orientado a mostrar la liberación a través de prácticas espirituales, que buscan desarrollar en las personas estados positivos como la calma, la concentración, la conciencia plena y la gestión de las emociones.

Cuando decidí perseguir mi sueño de ser diseñadora de moda, a su vez, empecé un bonito trabajo interior. Desde entonces, intento ver los fracasos como grandes oportunidades para florecer", cuenta.

Igualmente, dentro del desfile del sábado, mostrará dos trajes de novia. Uno dentro de la colección Sueños de Loto y el último está inspirado en los flamencos de la ría de Huelva y fue con el ganó el tercer premio del Certamen Novias del Sur en noviembre del 2019, traje que ella lleva muy a gala. "Es mi traje estrella por representar a mi Huelva, mi tierra y de la que tan orgullosa me siento", explica.

¿Dónde podemos seguirte para ir viendo tu evolución? Blog, redsocial, etc…

A través de las redes sociales: Instagram: @mariaancotton; Facebook: mariaancotton; en mi página web:www.mariaancotton.com y en mi teléfono y Whatsapp: 675074744

¿Cómo empezó tu camino en el mundo de la moda?

Desde que era una niña soñaba con ser diseñadora de moda, pero nunca pensé que podría llegar a serlo. No me lo pensé dos veces al ver que en Sevilla podía estudiarse y me matriculé en Septiembre de 2018

Y en Noviembre de 2019, es decir sólo un año después, me presenté al Certamen Novias del Sur, el cual gané con una mención especial, premiada con una pasarela como diseñadora profesional en la Feria Sevilla de Boda de 2020, momento en el que sería mi debut. Esta no ha podido celebrarse, debido a la pandemia, pero queda pendiente para la edición de 2021 si las circunstancias lo permiten. Pero finalmente mi debut como diseñadora profesional fue en Marzo de 2021 “La semana de la moda de Andalucía- Code41”, en ella presenté mi primera colección de invitadas “ Sueños de Loto”.

¿Qué te gustaría aportar al mundo de la moda?

Yo veo el diseño como un arte y como tal es muy personal. Diseño pasando por un proceso creativo basado en una historia que quiero contar o transmitir a través de conceptos. Podría decir que mi esencia se define por diseños elegantes, pero con “un toque de magia”. Creo que no hay nada más bonito que le puedan decir a un diseñador, puesto que para eso nos dedicamos a esto, para dejar huella.

¿Cuál es la parte más gratificante de tu trabajo?

Supongo que lo más bonito de ser diseñador de moda es crear algo que defina tu esencia y hacer sentir a la persona que lleve tu diseño único y especial.

De tus diseños si tuvieras que elegir una prenda, ¿Cuál elegirías?

Aunque ya tengo confeccionada mi colección de invitada “Sueños de Loto” y hay algunas prendas muy especiales y creadas con mimo, sin duda la prenda que elegiría es el traje de novia de plumas del certamen Novias del Sur.

Ese traje tiene un gran significado para mí, está inspirado en un majestuoso flamenco que vuela libre sobre las marismas del río Odiel, como yo lo hago al poder perseguir mi sueño de ser diseñadora de moda.Ese concurso me cambió la vida, ya que me ha hecho aprender a pasos de gigante, he tenido que enfrentarme a una colección yo sola sin infraestructura, investigar, buscar tejidos, materiales, nuevas técnicas y proveedores y así un largo etcétera. Pero puedo decir, “prueba superada”, un reto más conseguido en este camino.

¿Qué le dirías a una persona que aún no ha encontrado eso que le apasiona o que tiene miedo de dar el paso?

Le diría que mire bien en su interior, que se pare a escucharse a sí mismo, ver qué le hace sonreÍr de verdad, qué es lo que le genera un amor tan inmenso que no pueda dejar de sonreÍr.

Le diría que el miedo va a estar siempre viajando a su lado, pero que a pesar del miedo lo haga, no hay nada más satisfactorio que perseguir metas y proyectos que a uno le llenan el alma. “Hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo”. Poco a poco se irán despejando las incógnitas del camino, le diría que diera el primer paso y el camino aparecerá.

Estos miedos pueden ser el miedo a equivocarnos, el miedo a perder un trabajo fijo, el miedo a no tener suficiente economía para solventar el cambio.

Les daría el consejo de que no se tiren a la piscina sin una red de protección, puesto que algunos, sobre todo el miedo económico es una realidad, que si pueden compaginen alguna fuente de ingresos con su proyecto. Eso es lo que yo estoy haciendo desde que dí el paso.

He trabajado como médico mientras hacía la carrera de moda y sigo mientras hago el proyecto final. Esto te dará una seguridad financiera que te apoyará a seguir adelante.

Yo la verdad no se si soy la más oportuna para dar estos consejos puesto que aún me resulta un poco difícil ver cómo me veo en unos años, puesto que aún estoy comenzando a despegar. Aunque lo que sí que le diría a mi yo del futuro que siga dando lo máximo , poniendo pasión y no deje nunca de soñar como hasta ahora. Que crea en su potencial para intentar poder dedicar mi vida a este sueño. Me encantaría poder tener mi atelier afianzado y vestir a muchas mujeres que quieran sentir esa magia que quiero transmitir con mis diseños.

¿Cuál es tu frase favorita? esa que te anima a seguir adelante

Una frase que va conmigo desde el primer día que empecé esta aventura: “Si crees, puedes”.