Konestilo: "La gente de Huelva cada vez confía más en el arte urbano"

¿Cómo te iniciaste en el mundo del grafiti?

Fue en el 2005 cuando cogí por primera vez un bote de spray. Aunque yo ya pintaba de antes, con pincel, lienzo...fue un amigo el que me acercó a este arte urbano. Cuando lo conocí supe que era lo que yo quería hacer. Comencé en callejones, corriendo de la Policía (porque es una actividad ilegal), hasta que en 2007 llegó mi primer encargo para decorar el interior de un local. A partir de ahí empezó mi carrera profesional.

A raíz de ahí has realizado trabajos a gran escala. Murales tanto para escuelas como para las fachadas de ayuntamientos ¿se podría decir que el arte del grafiti se está reconociendo cada vez más en la sociedad?

Pasar del grafiti al muralismo es un salto muy grande. Normalmente la gente no se espera el resultado de un mural. Aún se sorprende cuando ve cómo de un spray puede salir una obra de arte en la pared. Pero lo acepta y suele encantar. Por eso, cada vez son más los que se interesan. Desde el sector privado hasta el público. Como, por suerte, en Huelva respetan mi trabajo, mis obras en la calle suelen durar muchísimo tiempo. Entonces yo puedo ofrecer garantía de que mis trabajos van a permanecer. De hecho, tengo murales en la calle que se caen ya de viejos. Esto no ocurre en ninguna otra ciudad de España ni del mundo. Eso es un privilegio que tengo en mi tierra.

¿Cómo definirías tu estilo?

Siempre me ha gustado el realismo, pero cuando llevé un tiempo haciéndolo comenzó a cansarme. El buscar ese realismo siempre es un quebradero de cabeza con el que no te sientes tan realizado como cuando creas una obra propia. Por ello, mi obra ha derivado en un realismo impresionista, dándole mucho color a las obras, dando tramos suelos, dándole una soltura que me hace mucho disfrutar la obra en sí.

¿Dónde crees que lucen más tus obras?

En exterior y en sitios grandes. Voy buscando el tirar de espacios grandes, ya que una obra en interior solo queda para el dueño del espacio. Pero el hacer una obra en la calle y que todos puedan contemplarla, con esas grandes dimensiones, es lo que más motiva. Las grandes dimensiones te atrapan.

Además de en Huelva, ¿has pintado en otras ciudades?

Sí, incluso fuera de España. Gracias a la Liga Nacional de Graffiti estoy viajando mucho por todo el país, junto a otros grandes artistas. Además he estado en Grecia, Italia, Francia, Reino Unido, Portugal...incluso me han invitado a un evento en Uruguay. Una cita que, a causa del Covid, se ha paralizado por el momento pero en la que estaré próximamente. La verdad es que estoy viendo que todo va despegando. Me he llevado mucho tiempo en la pista de aterrizaje haciendo muchas cosas, aunque no todas las que querría y ahora veo que todo empieza a coger mayor altura. Actualmente no tengo hueco en la agenda hasta enero.

¿Qué futuro le ves a este arte?

Pues ahora mismo es mi futuro. Yo me formé como interiorista y como diseñador gráfico, pero esto lo aprendí en la calle y es lo que me da de comer. Es de lo que vivo, es mi pasión, lo disfruto a cada momento y me gustaría que siguiera siendo así. Pero nunca se sabe cómo la gente seguirá acogiéndolo ni entendiéndolo, ya que es algo muy difícil.

¿Cómo afrontas tu participación en la Liga Nacional de Graffiti que tendrá lugar en Huelva desde el próximo 17 de septiembre?

Este es el segundo año que participo y me apetece mucho. Se busca acercar el arte urbano, el muralismo y el grafiti al ciudadano general. A través de fotografías nos piden que hagamos una obra nueva en la calle. Te anima a renovarte, a pintar cosas nuevas, a no tirar de galerías... es una cita que ha tenido una gran acogida y en la que me mantengo entre los 10 primeros. El pasado año quedé el sexto y este año voy el noveno. Estoy muy contento porque la gente se ha volcado conmigo.

¿Te hace ilusión competir con los mejores en tu tierra?

A parte de ilusión es una responsabilidad. Tengo que darlo todo porque la gente está acostumbrada a ver mis obras en la calle, así que lo que haga tiene que ser mejor todavía. Compito con los mejores, por lo que va a ser complicado pero al mismo tiempo ilusionante.

¿Qué es lo que más te inspira de Huelva a la hora de hacer tus obras?

Muchas. El color de los atardeceres de Huelva, la riqueza gastronómica, su fauna (me muevo mucho haciendo cosas de animales)... son muchos los factores que influyen a la hora de hacer una obra pero mi tierra siempre está presente.

¿Cómo crees que Huelva acoge el arte del grafiti?

Creo que ya mejor, pero durante muchos años hemos sido el culo del arte urbano en el mundo. Es un arte ilegal con multa e incluso cárcel. Es difícil porque Huelva ha sido una ciudad siempre chapada a la antigua. Pero desde hace unos ocho años para acá ha habido un gran cambio. Cada vez se acoge más y se entiende que es algo que embellece a la ciudad, en muchas ocasiones, de manera altruista. La gente piensa en el grafiti como la firma o el ensuciar con pintura y lo que nosotros hacemos ya no es ese. Hacemos arte urbano con la técnica del grafiti.