Un hotel de Huelva lanza el videoclip del verano: la versión onubense de 'Slow mo'

La letra de la canción

¡'Le'ts on'!

Escucha, cari

olvida el Caribe y olvida Bali.

Que en Matalascañas estamos escpectaculary,

primera línea de playa, no secundary.

Hay un chiringuito tela de guapi,

que a cualquier hora del día te lo pasas happy.

Tiene un piscinón, con fiesta y animación

¡Qué más quieres, papi!

Y no se confundan

señoras, señores

yo tengo el destino

que estaban buscando pa sus vacaciones.

Al lao' de Doñana

inmensos playones

y si aún no me creen

pues me toca mostrárselo...

¡Aquí está el Hotel On!

On, On, On, On...

Mira qué vistas desde el balcón

On, On, On, On...

Inmejorables puestas de sol

Sol, sol, sol, sol...

Y por las noches discotecón

¡Pa volverse loco!

Así es el Hotel On.

Disfruta y vive el momento

que ya estás viendo

cómo va esto

es tu verano

y no se te olvide

dale a tu cuerpo

lo que te pide

y si te pide el Hotel On

tu cuerpo quiere

pom, pom, pom...

y si te pide el Hotel On

tu cuerpo quiere

pom, pom, pom...(BIS)

