'Hello Girl', una apuesta por la moda online en Huelva

Hello Girl by A&B es una tienda online fundada por las onubenses Belén y Alba que entienden la moda como una forma de vida. Madre e hija decidieron apostar por un proyecto conjunto con la intención de mostrar que todas las mujeres, tengan el perfil que tengan, pueden acceder a los mejores looks de moda por el mejor precio.

¿Estás cansada de tener que ir al centro comercial cada vez que necesitas alguna prenda? ¡No te preocupes! A través de la web de estas dos onubenses podrás acceder a una gran variedad de opciones donde poder elegir solo con un click y sin moverte de tu sofá.

Lo mejor de todo es que ahora, gracias a las redes sociales, ya puedes apostar por el comercio local y así ayudar a las pequeñas tiendas de barrio a crecer.

Su objetivo principal es vestir a mujeres de todas las edades, donde cuentan con un amplio abanico de opciones, todas muy versátiles y frescas sin perder la elegancia. Toda la ropa es elegida con mucho cariño por ambas fundadoras,que llevaban toda la vida intercambiando looks sin que la diferencia de edad lo impidiera, decidieron acercar esta idea a las mentes de todas las familias.

Con unos precios asequibles para todos los bolsillos, ofrecen gran variedad de prendas actualizando su web todas las semanas. Las novedades crean cada vez más expectación entre sus seguidoras y es que, con tan solo tres meses desde su apertura ya han hecho gran cantidad de envíos.

Para ellas lo más importante es que “todas las mujeres se sientan a gusto consigo mismas y puedan encontrar opciones low cost a sus prendas favoritas”. Todos los lunes enseñan sus novedades a través de sus redes sociales, Instagram y Facebook, en un vídeo donde además de enseñar las prendas, las explican detalladamente ¡con precios incluidos!

Esta idea surgió de la dificultad que tenían muchas mujeres a su alrededor para ir de compras y creen que con la compra online facilitan la vida de muchas de sus clientas. Todo está planeado para que las clientas se sientan cómodas adaptándose completamente a sus horarios. Disponen de varias opciones de pago (transferencia, tarjeta de crédito y paypal) o si te sientes más cómoda puedes contactar con ellas a través de WhatsApp e incluso seleccionar una recogida en tienda programada a la hora que mejor se adapte a tu horario.

Recogida en tienda: oficina en la calle Alanís de la Sierra, nº 6.

Web: www.hellogirl.es