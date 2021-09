Camilo se enamora de la voz de Antonio, un fan onubense

El nuevo single del cantante Camilo junto a Selena Gómez, 999, no solo está arrasando en todo el mundo con más de 12 millones de visualizaciones, sino que ha servido de inspiración para cientos de jóvenes promesas de la música.

El onubense Antonio Díaz Contreras es un ejemplo de ello. El joven de 16 años subía ayer a sus redes sociales un cover de la nueva canción del colombiano sin esperar lo que se le venía encima.

Al poco tiempo de su publicación, recibió una notificación en su cuenta de Instagram que hizo que se le saliera el corazón por la boca: "A Camilo le ha gustado tu vídeo".

Pero ahí no quedaba todo. La sorpresa venía ahora: Camilo compartía el cover en su cuenta oficial con el mensaje "Uff, amé este cover".

"He cumplido un sueño. Cuando vi que había compartido mi vídeo comencé a gritar. Era por la noche y no me importaron los vecinos. Estaba feliz. Es uno de mis artistas preferidos. Fui a su concierto este verano en la Plaza de Toros de Huelva y en la vida iba a imaginarme que ocurriera algo así. Ha sido un subidón", cuenta el joven músico a Huelva Información.

El de Huelva aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta, viendo vídeos de Youtube y, aunque aún es joven y está realizando estudios de Comercio y Marketing, sueña con poder dedicarse algún día a su gran pasión, la música.

Está claro que con este "empujoncito" su meta está más cerca.