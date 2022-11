No te pierdas el Belén viviente de Puerto Moral, el nacimiento que conquista a todos sus visitantes

Descubre los próximos 8, 9 y 10 de diciembre el Belén viviente de Puerto Moral, un hermoso nacimiento en el que están implicados todos sus vecinos y que cada año congrega más visitantes de dentro y fuera de Huelva.

Un Belén que comenzó en 2011, ubicado en el idílico y hermoso Barranco de la Madrona, y que cumple este año su undécima edición, estrenando una nueva escena y poniendo a disposición de sus visitantes un pequeño mercado con puestecitos en los que se podrán degustar chacinas, quesos, golosinas e incluso churros de chocolate.

Este gran Belén viviente, que abrirá estos tres días en un horario de 18:30 a 21:00 horas, está estructurado como un recorrido circular en el que se encuentran repartidas varias escenas como la lavandería, la quesería, la alfarería, la herrería, la posada, la pescadería, la panadería, la zapatería, el huerto y, por supuesto, el Nacimiento, con los Reyes Magos al final de la visita.

Como novedad también dentro de las escenas, en las que participan niños y mayores del pueblo, involucrados totalmente en las labores que representan (Arreglando zapatos, haciendo queso, lavando ropa, etc.), han instalado también la jabonería. Recalcar que todos los animales participantes (gallinas, cerdos, patos, caballos, cabras...) son reales y están totalmente cuidados con su comida y su bebida.

El Ayuntamiento de Puerto Moral se encarga de coordinar todo, qué es adecuado y no en las escenas (que no se vean gafas, los pendientes o los zapatos). Pero aseguran desde el consistorio que, sin la ayuda y la involucración de todo el pueblo, que ayudan como pueden, aportando enseres si a lo mejor no pueden salir en las escenas, serían imposible para una población de unas 300 personas. Indican también que lo que más trabajo tiene es la iluminación de toda la zona y las casi 20 escenas que la componen.

Esta experiencia, que en los últimos años se ha convertido en una cita obligada en temporada navideña, tiene un simbólico precio de 2 € y es gratis para los menores de 5 años. Lo recaudado lo emplean en sufragar los gastos derivados del mismo Belén.

El año pasado, que fue la primera vez que se cobró entrada, hubo unos 5.000 visitantes. Recordemos un pueblo que no llega a los 300 habitantes. Puerto Moral ha conseguido su sitio en el mapa de la Navidad onubense. Cada vez reciben más visitas, incluso se acercan desde Málaga, Cádiz... Una iniciativa que ha cogido muchísima fuerza y que cada vez tiene más seguidores.