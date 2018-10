El viaje a Ibiza de un gran campeón

Emilio Martín compite mañana en Ibiza en el Europeo de duatlón, donde aspira a revalidar el título. El gran campeón onubense ha preferido no realizar el desplazamiento en avión, sino ir en furgoneta hasta Denia -en dos jornadas- y desde allí coger un barco hasta la isla para evitar problemas con el material. "Ya sabemos cómo funcionan las aerolíneas y no tenía ganas de que no apareciera la bicicleta o encontrármela rota". Anoche ya había llegado a su destino y pudo descansar "en un buen hotel"