El mítico Lezama mide la reacción del Sporting Puerto de Huelva

El Sporting Puerto de Huelva afronta mañana a partir de las 11:30 horas en las instalaciones de Lezama el primer desplazamiento de 2019 y de la segunda vuelta, en el que se enfrentará al siempre difícil Athletic Club en la 17ª jornada de la Liga Iberdrola.Antonio Toledo recordó en la previa del partido que se trata de “un rival importante, de los más exigentes de la liga, además en un escenario muy bonito como es Lezama, donde siempre apetece jugar, por el ambiente de fútbol que siempre se respira allí, con bastante público, y un equipo como el Athletic que es de los que más ligas tiene en el fútbol femenino. Para nosotros es una jornada importante porque a pesar de la buena racha que llevamos necesitamos seguir sumando para llegar al tramo final de la liga sin problemas”.

Las onubenses viajan cargadas de moral tras la última victoria frente al Sevilla en La Orden

El equipo ya puntuó ante el equipo vizcaíno en la primera vuelta tras el 0-0 de la primera jornada en los campos federativos de La Orden. El objetivo será, al menos, repetir el punto de ese partido y proseguir la línea ascendenter del equipo. Las buenas sensaciones del equipo, sobre todo tras la llegada de los refuerzos en el mercado invernal, hacen incluso que el equipo haya trabajado optimista de cara a lograr su primera victoria en feudo rojiblanco.No obstante, el guion del partido no será a priori el de la primera vuelta: “El Athletic, sobre todo en casa, es un equipo que juega con muchísima intensidad, un equipo que funciona muy bien arriba, que trata siempre de llevar la iniciativa, de meter al rival en su parcela, y un equipo con muy buen juego aéreo, tanto a balón parado como en centros laterales, en el que siempre tenemos que estar muy concentrados para no sufrir en esas acciones que ellas manejan muy bien”, explicó Toledo.El técnico onubense continuó analizando al rival diciendo que “el Athletic es un equipo que ahora tiene mezcla de veteranía y juventud, está ahora sufriendo un periodo de adaptación, de jugadoras que han subido en las últimas temporadas al primer equipo, pero individualizando tienen futbolistas como Erika, como Vanesa Gimbert, como Lucía, todas jugadoras internacionales que la verdad es que dan un potencial grande al equipo”.El cuadro sportinguista ha trabajado con normalidad esta semana, aunque Antonio Toledo está pendiente de las jugadoras que arrastran diversas molestias (Flor Bonsegundo, Cinta Rodríguez y Patri Ojeda). No obstante, espera poder contar con todas ellas, por lo que la convocatoria, a expensas del entrenamiento de esta tarde, estará formada por: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Meryem Hajri, Yulia Kornievets, Lice Chamorro, Flor Bonsegundo, Irene Rodríguez, Albina Fomchenko, Ludmila Barbosa, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Paloma López, Raquel Fernandes, Mônica Bitencourt y Vera Diatel.

Toledo espera que los últimos fichajes suban todavía más el nivel de trabajo del equipo

La novedad será Paloma López, que regresará a la convocatoria tras quedarse fuera del acta de 18 futbolistas en el partido ante el Sevilla F.C. por decisión técnica. No viajará a tierras vascas Alicia, que reforzará al Sporting Puerto de Huelva B para el partido de mañana a las 12:00 en Cáceres ante un rival directo en la lucha por los puestos de ascenso a Primera División B, categoría de nueva creación que entrará en funcionamiento la próxima temporada.El Sporting Puerto de Huelva viaja hoy y se concentrará en Bilbao antes de desplazarse a Lezama. Un resultado positivo en este partido reforzaría el trabajo realizado por el equipo y la moral del mismo de cara al siguiente encuentro como local, un partido más que importante, al igual que el último disputado en La Orden, que ya tiene fecha y hora: 27 de enero a las 12:15 horas, ante el Madrid C.F.F.Antonio Toledo recordó que “en los últimos 6 partidos hemos sacado 13 puntos, la verdad es que de los equipos que más puntos ha sumado en estas últimas jornadas. Nuestra idea es eso, seguir sumando, como decía antes. Sabemos que el rival nos va a exigir mucho pero en esta Primera División esta temporada se están dando resultados sorpresas cada semana y yo no descarto que el equipo se pueda venir con algún punto de Bilbao, porque hace ya bastantes temporadas que no lo hacemos. Venimos derrotados de allí y esperemos que este año cambie”.La fortaleza defensiva fue fundamental en la reacción del equipo, algo en lo que “sí” hizo hincapié para este domingo: “Indudablemente el encajar tan pocos goles ha sido la clave para que el equipo haya remontado en la clasificación. Nosotros somos un equipo muy goleador, somos un equipo modesto y, por tanto, mantener nuestra parcela a cero, o con el menor número de goles posible, es la llave para que nosotros podamos sumar los puntos que necesitamos para ganar partidos, porque todos los partidos que estamos ganando son por 1-0, 2-1, siempre sufriendo, y por tanto es muy importante esa labor que está haciendo el equipo en encajar tan pocos goles”.