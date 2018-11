Toca volver a levantarse

La victoria no llega. Y si encima el arbitraje no acompaña apaga, y vámonos. El Sporting Puerto de Huelva volvió a caer ayer derrotado en los campos federativos de La Orden, esta vez ante el Valencia (0-2). Da la sensación con este equipo, viendo su dinámica, que ya da igual el rival que tenga enfrente porque el problema es más de mentalidad y de confianza que de otra cosa. El gol no llega, sí. Pero es verdad que cuando se juega con más corazón que cabeza es difícil que salgan las cosas. Fue un encuentro en el que por ocasiones no mereció tal castigo. Pero en el fútbol lo que cuentan son los goles y si hay que sumarles otras variables que no puedes controlar, el resultado acaba siendo el que es. Y no fue porque no lo intentara desde el principio.

El partido comenzó igualado, mucho juego en el centro de campo. Ninguno de los conjuntos era capaz de superar la segunda línea y la solución eran balones largos que no conducían a nada. En los primeros minutos el Sporting ganó la batalla en la medular . Aunque mejor que su rival, las onubenses no conseguían hilar el último pase que llevara peligro al área de Vreugdenhil. En el minuto 9, una apertura a Flor Bonsegundo que colocó el balón en el punto de penalti al que Anita no pudo llegar por poco. El Sporting comenzó abrirse y empezó a encontrar huecos en la zaga valencianista, muy bien en el repliegue. Cinta Rodríguez cabeceó alta una falta colgada al área y poco a poco las locales iban encontrando el hueco. Las sensaciones eran buenas. Hasta que empezaron los errores.

El Sporting Puerto de Huelva buscó sin acierto el empate en el marcador

Un fallo de control de Cinta Rodríguez en defensa hizo que Sara Serrat tuviera que desviar a córner la llegada con peligro de Peiró y Maripaz. Y llegaron los nervios. El centro del campo se diluyó y las sportinguistas no eran capaces de hilvanar una jugada con otra. La sala de máquinas no carburaba, y el Valencia supo aprovechar el miedo de las de Antonio Toledo de verse detrás en el marcador. En el minuto 19, la valencianista Maripaz adelantó a las visitantes al cabecear un centro y superar a Sara Serrat (0-1). Un mal marcaje que acabó con un remate de cabeza casi desde fuera del área. Otra vez el resultado en contra. Era el momento de remar para no hundirse pero el Sporting ya estaba tocado.

La árbitro, Sánchez Miguel (colegio catalán) tampoco ayudó mucho. Muy poco atenta a los envites visitantes estuvo más que pendiente de las faltas de las locales. Dos minutos después del gol del Valencia, Anita reclamó un penalti por agarrón en el área que Sánchez Martín no consideró señalar.

A parte de lo acertado o no del arbitraje lo que sí es cierto que si no se tira entre los tres palos no se hace gol, y al Sporting le cuesta un mundo. En el minuto 37, Irene Rodríguez –novedad en el once inicial de ayer en su primera convocatoria en la Liga Iberdrola– le robó la pelota a Van den Berg pero no encontró a ninguna compañera en zona de ataque.

No comenzó de mejor manera la segunda parte, con Sánchez Miguel de nuevo como protagonista. Codazo en el área del Valencia de Gaitán a Elena Pavel. La árbitro pitó que entraran las asistencias pero sin señalar agresión, que habría significado el tiro libre desde los 11 metros.

No se habían cumplido los 10 minutos de la reanudación cuando llegó el gran susto del partido Nicart hincó su rodilla en la espalda de Flor Bonsegundo en el área -sin que la colegiado decretara pena máxima-. La argentina, tendida en el suelo y con claros signos de dolor tuvo que ser retirada en camilla del terreno de juego y trasladada en ambulancia al hospital por el fuerte golpe en la espalda.

El equipo vuelve hoy a los entrenamientos para preparar el partido ante el Betis

Antonio Toledo se vio obligado a mover el once inicial. Mônica Bitencourt entró por Flor Bonsegundo y Anita se colocó en la punta del ataque. La última media hora de juego la buscó con ganas el Sporting. Irene Rodríguez, que acabó jugando de lateral, protagonizó un buen disparo desde fuera del área que se marchó ligeramente alto. Solo un minuto más tarde, un centro de la recién entrada Lice Chamorro acabó con un disparo de Paloma López que terminó con el balón en boca de gol para Anita, que disparó fuera en la mejor ocasión de todo el partido para las sportinguistas. Siguió un disparo lejano de Paloma López desviado en el ecuador del segundo tiempo.

El Sporting Puerto de Huelva siguió buscando sin acierto el empate, como en un córner que lograron cabecear ni Anita ni Patri Ojeda. Respondió el Valencia con un centro desde la izquierda que remató fuera en el segundo palo Van den Berg. Ya en tiempo de prolongación, con el equipo onubense volcado, llegaron más ocasiones visitantes. La primera un disparo de Carol detenido por Sara Serrat y la segunda la que supondría el 0-2 definitivo, obra de nuevo de Mari Paz Vilas al cabecear un centro desde la izquierda. Ahora tocará seguir trabajando sin tiempo prácticamente para lamentaciones, ya que el Sporting Puerto de Huelva volverá hoy a los entrenamientos para preparar la visita del próximo miércoles a las 19:30 al Real Betis Balompié en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

FICHA TÉCNICA

Sporting Puerto de Huelva: Sara Serrat, Geraldine Leyton (Lice Chamorro, 62’), Elena Pavel (Yulia Kornievets, 75’), Cinta Rodríguez, Meryem Hajri (Alicia, 62’), Anita, Flor Bonsegundo (Mônica Bitencourt, 54’), Irene Rodríguez, Patri Ojeda, Castelló y Paloma López

Valencia: Vreugdehnhil, Van den Berg, Nicart (Aedo, 89’), Marta Carro, Jucinara, Sandra, Peiró (Coleman, 77’), Mari Paz Vilas (María Ortiz, 97’), Carol, Débora G. y Gaitán.

Goles: 0-1 (19’)Mari Paz Vilas . 0-2 (97’) Mari Paz Vilas.

Árbitra: Sánchez Miguel (c. catalán). Amonestó a las locales Cinta Rodríguez (74’) y Anita (88’) y a la visitante Jucinara (73’).

“Nos falta llegar, cuando llegue el gol vendrá todo seguido”

Nueva derrota que deja la moral tocada pero las ganas de seguir trabajando intactas. El equipo confía en revertir la situación. Así lo declaró Irene Rodríguez, que llegaba al primer equipo desde la cantera sportinguista, “nos falta llegar, cuando venga el gol todo será seguido” es lo único que le falta al equipo para superar la merma moral de verse último en la clasificación. “Confiábamos en sacar el partido adelante”. Añadió que “queda mucha liga, aunque las derrotas pesan y se acumulan. Pero confiamos en darle la vuelta la situación”. Respecto a su debut hoy con el primer equipo, en el que ha jugado en varias posiciones, señaló que “me considero una jugadora polivalente. Estoy a disposición de Antonio para darlo todo”.

“La falta de instalaciones es un lastre. No podemos lograr el nivel deseado”

Antonio Toledo indicó que “hemos estado cerca del empate pero no hemos sabido resolver”. Para el míster, las cuatro derrotas consecutivas del equipo “son motivo para estar preocupados”. “No hemos podido materializar y cualquier gol significa derrota. Entrenamos bien, dentro de lo posible, pero la falta de instalaciones es un lastre, y así no podemos conseguir el nivel deseado”. Con respecto al debut de Irene Rodríguez y su buen papel dentro del campo, Antonio Toledo señaló que “las jugadoras de la cantera están para la luchar” y para aportar al equipo. Es bueno que el Sporting “cuente con jugadoras de Huelva”. El técnico sportinguista espera que Flor Bonsegundo sea la única baja (si no se recupera de la contusión), y que Sandra Bernal se recupere para el partido del miércoles ante el Betis.