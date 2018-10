Un solitario gol de Dani Hernández es suficiente

Los Rosales continúa con su buena racha y ayer logró una importante victoria ante un CD Rubias que no se aleja de los problemas clasificatorios. El encuentro comenzó con el equipo local queriendo dominar desde el principio y pronto pudo adelantarse con un disparo de Pablo Márquez que se estrelló en el palo de Ángel. Los rojos seguían insistiendo, pero no creaban ocasiones claras, a pesar de que Edson, Chico y Jhony Ortiz lo intentaban. El combinado visitante creaba peligro en el portal de César a través del contraataque y en las acciones a balón parado, pero, una vez más, la defensa capitalina estuvo imperial. La zaga y el meta rindieron a buen nivel, dejando la portería a cero y manteniendo las tablas iniciales cuando se llegaba al tiempo de descanso.

En el segundo tiempo el técnico local decidió darle mover el banquillo y darle entrada a Manu Martín, Dani Hernández y Cristian Alonso y los movimientos en el equipo local pronto dieron resultado, ya que en un pase magistral de Senén a Edson, éste dejó de primeras a Dani Hernández, que logró empujar el balón a la red en el primer balón que tocaba y hacía el 1-0, a la postre el gol que daría los tres puntos a los hombres de Bilo.

A partir de ahí Dani Hernández tuvo dos ocasiones más para incrementar su cuenta y la de su equipo, pero no tuvo suerte, mientras tanto el CD Rubias seguía intentando llegar a la meta contraria para lograr el empate y no marcharse de vacío de su visita al Municipal de Los Rosales, pero prácticamente no tuvo ocasiones claras. Con el 1-0 se llegó al final del encuentro, sumando los rojos su segunda victoria seguida, lo que le sirve para salir del descenso.