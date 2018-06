Sergio Busquets recordó que España no ha tenido buenos inicios en las fases finales cuando ha sido campeón y que la senda del sufrimiento es necesaria para lograr el más alto objetivo. "En general, en las últimas fases finales no hemos sido de empezar bien el grupo, pero los grandes torneos sabemos que un equipo que quiere ser campeón va a tener momentos de sufrimiento. Lo importante es el partido de mañana, quedar primeros y no mirar ni más allá ni más atrás", dijo en rueda de prensa.

De esa primera posición depende un camino u otro en los octavos de final del torneo. "Está claro que sabemos lo que todo el mundo, cómo van los grupos, las posibilidades que hay, pero para nosotros sólo hay una; hacer un buen partido, ganar y ser primera de grupo. Que por ahí vayan menos selecciones favoritas a priori, es bueno. A día de hoy está todo igualadísimo. Eso no lo podemos controlar tanto como el partido de mañana", expuso.

Sobre Marruecos, avisó de que por juego merecía bastante más que cero puntos: "Al final, el fútbol muchas veces no es justo. Sí que está claro que el nivel que ha demostrado es mucho más alto que para llevar cero puntos".