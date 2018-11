El Écija ahonda aun más el bache del San Roque (0-2)

Ya no hay dudas. O mucho cambia la situación o el San Roque de Lepe se verá abocado esta temporada a luchar por conseguir la permanencia cuanto antes. Ayer, ante un Écija que llegaba a este partido en puestos de descenso y que se limitó a aprovechar las escasas ocasiones de las que dispuso para llevarse el triunfo, el equipo lepero demostró que no eran casualidad los malos resultados que viene arrastrando en el último tramo de competición. Y por si fuera poco, la derrota de ayer provocó además el primer desencuentro serio de la temporada entre el equipo y una afición aurinegra que ve que este año tampoco va a estar en los puesto altos de la clasificación.

La puesta en escena en el partido pareció mostrar a un San Roque más ambicioso y con intenciones de buscar la puerta contraria que en jornadas anteriores. Con un Miguelito muy activo por banda derecha y buscando asociarse con Camacho y Pablo Ganet cada vez que tenía ocasión. Este buen arranque lepero, sin embargo, no dio para más que un remate de cabeza de Siles en un saque de esquina muy pasado que envió de nuevo a córner Miguel Guerrero sin muchos problemas (min. 5), y una pared entre Miguelito y Pablo Ganet que acabó con un remate desviado del mediapunta onubense.

A partir del cuarto de hora el Écija Balompié consiguió sacudirse el dominio territorial del equipo local, y además, sacando fruto de su primera llegada sobre el área contraria. La maldición del exjugador que visita a su antiguo equipo se cumplió una vez más para desgracia del San Roque cuando Isuardi controla un balón dentro del área y, cuando parecía que la jugada acababa en nada, fue derribado de manera inocente por Miguelito dándole al delantero cántabro la oportunidad de poner al Écija por delante con su primer gol de la temporada.

. Aún así tuvo una ocasión clarísima de marcharse al descanso con el marcador igualado en una ocasión propiciada por una mala salida de su área del portero astigitano, quedando el balón a pies de Miguelito con la portería vacía, pero en una posición lejana y muy escorada. El canterano del Recreativo disparo desde allí con buena dirección, pero con escasa potencia lo que obligó a Higor Rocha a darle un último toque al balón para que se introdujera en la portería de Miguel González. El árbitro auxiliar de Hernández Maestre levantó el banderín señalando posición de fuera de juego, quedando la duda de si el delantero brasileño estaba o no por delante de Miguelito en el momento de su remate.

De nuevo volvió a salir el San Roque intentando hacerse con el control del juego, pero la expulsión de Siles en el minuto 50 por derriba a Isuardi cuando era el último defensa le dejaba por delante al equipo lepero un panorama aún más complicado de lo que ya estaba.

No mejoró la situación la entrada al partido de dos jugadores de ataque como Keita y Moha en lugar de un centrocampista defensivo como Nico Gaitán y un desaparecido Miguelito que acusaba su falta de ritmo de competición, aunque era lógico y normal que el San Roque tenía que jugársela si no quería ver cómo volaban tres nuevos puntos del Ciudad de Lepe. El último recurso ofensivo que le quedaba en el banquillo a Adrián Gaitán era Sergio Rodríguez, pero esta vez el mediapunta sevillano del San Roque no pudo ser el que liderase la remontada lepera como ocurrió hace algunas semanas con el Espeleño, también en situación de inferioridad numérica como ayer.

La ocasión más clara del conjunto aurinegro en el tramo final del partido la tuvo Higor Rocha que recogió en el minuto 82 un gran pase de Keita a la espalda de la defensa del Écija Balompié, pero Miguel González salió rápido para tapar el remate del delantero aurinegro. Fue la única ocasión en la que el Écija vio peligrar su victoria. Bastó una contra bien llevada por Migue García y finalizada por Juan Delgado con un disparo a bocajarro para que el conjunto astigitano sentenciara el partido en el, aprovechando, además, del desbarajuste táctico en el que se acabó convirtiendo ayer el San Roque.

FICHA TÉCNICA

SAN ROQUE DE LEPE – 0

Álvaro Robles; Fran Lepe, Sumy, Siles, Manny (Sergio Rodríguez, 79’); Ekedo, Nico Gaitán (Keita, 63’); Miguelito (Moha, 68’), Pablo Ganet, Camacho; Higor Rocha.

ÉCIJA BALOMPIÉ – 2

Miguel Guerrero; Manu Martínez, Cote, Galiano, Ocaña; Marrufo, Borja García; Migue García (Yepes, 89’), Isuardi (Sedeño, 63’ (Saam, 68’)), Luisito; Juan Delgado.

ARBITRO: Hernández Maestre, auxiliado por Coto Reyes y Romero Llamas. Expulsó con roja directa a Siles en el minuto 50. Además, mostró tarjeta amarilla a los locales Pablo Ganet, Fran Lepe, Sumy y Keita, y a los visitantes Miguel Guerrero, Isuardi, Marrufo y Yepes.

GOLES: 0-1, Isuardi, de penalti (20’). 0-2, Juan Delgado (85’).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 16ª jornada de Liga en el grupo X de Tercera División con la presencia de unos 700 espectadores en las gradas del estadio Ciudad de Lepe.