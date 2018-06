El reto arranca en Polonia

El Recreativo IES La Orden inicia hoy su participación en el Campeonato de Europa de Clubes que se celebra en la localidad polaca de Bialystok hasta el domingo.

El club onubense llega a la cita como campeón de Liga tras superar al Soderinsa Rinconada sevillano y debuta esta mañana (12:00) ante el Primorye Vladivostok ruso en un duelo que, en teoría, enfrenta a los dos equipos más potentes del grupo, que se completa con el anfitrión IKS Hubal y con el Jonglenster de Luxemburgo. De cada grupo pasarán los dos primeros clasificados, ocho en total, que disputarán los cuartos de final el viernes día 22. En las filas onubenses es baja el guatemalteco Rodolfo Ramírez, una sensible ausencia, aunque sí están pesos pesados como Pablo Abián, Eliecer Ojeda, Nerea Iborra, la portuguesa Telma Santos o la onubense Haideé Ojeda, entre otros.

Será la quinta participación del Recreativo IES La Orden en este Europeo de Clubes; su mayor éxito fue la medalla de bronce en la edición de 2016, llegando a cuartos de final en 2017.

Paco Ojeda, entrenador del conjunto albiazul, aseguró que "las sensaciones son buenas, el equipo está con bastantes ganas y lo ha demostrado en el entrenamiento que hemos llevado a cabo. Hoy (ayer) hemos tomado contacto con el pabellón, que es coqueto, bien adaptado para jugar al bádminton, sin molestias de luz o de viento....". "Debutamos por la puerta grande, ante el equipo ruso, uno de los favoritos; en teoría nos jugamos la primera plaza ya que ni polacos ni luxemburgueses le van a ganar; si logramos la victoria sería un paso muy importante, sobre todo para el posible cruce", añade.

El técnico espera que el equipo no acuse la baja de Rodolfo Ramírez: "No puede estar con nosotros, ya que se encuentra compitiendo en Canadá con su selección (Guatemala); es una ausencia importante porque nos aporta muchísimo en los dobles, pero tenemos equipo para conseguir el objetivo, que no es otro que entrar en la lucha por las medallas; pero hay que ir paso a paso, lo primero es pasar la fase de grupo y meternos en los cuartos de final, y a partir de ahí veremos; ese paso (disputar las semifinales) ya lo dimos en 2016 y ahora contamos con experiencia".

El club onubense finalmente ha podido viajar a Polonia, algo que no tenía claro tras proclamarse campeón de Liga. El apoyo económico de la Junta y de varios patrocinadores ha sido clave para afrontar este desafío.