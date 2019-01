Una jornada para medir el fortín de los aspirantes

A la caza del Ayamonte, que parece el más firme de los candidatos en la Primera Andaluza. Los últimos resultados del Aroche han permitido a los ayamontinos distanciarse en cabeza con tres puntos sobre un grupo perseguidor en el que nadie puede pestañear. Quien lo haga sabe que corre el riesgo de perder el paso. Así está una Primera Andaluza onubense en la que si hay tensión en la cabeza, la zona baja no está menos apretada. Hay seis equipos en el abanico de un partido, lo que garantiza que un marcador trastoca las posiciones de la mayoría de ellos.

En la lucha feroz por salir de abajo ninguno de los implicados puede pestañear

Así se presenta una jornada en la que habrá choque destacados como el Ayamonte-Zalamea. Los fronterizos quieren marcar el paso desde su feudo ante un rival que busca la sorpresa para no verse superado en esa lucha feroz por la permanencia en la categoría. En el grupo de perseguidores en cabeza todos juegan igualmente como locales, lo que hace que sea una jornada abonada del 1 en la quiniela, al menos si se impone la lógica. El Aroche no puede fallar más en San Mamés ante el Mazagón. El Cerreño recibe al revitalizado Bonares, que quiere huir de la zona baja, mientras que el Almonte quiere dejar claro que esta temporada va a pelear por algo grande en la competición. Atentos a cualquier tropiezo, Camping y Olont no quieren ceder terreno mientras en Los Rosales habrá un interesante duelo entre los locales y el Bollullos. El Punta delCaimán y el Canela no pueden fallar para no meterse en más problemas. La retirada del Rubias hará que el San Roque B tenga jornada de descanso esta semana.