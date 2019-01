Las regatistas del RCMT de Punta Umbría se proclaman campeonas en Cádiz

El andaluz Arturo Arauz se ha proclamado recientemente campeón absoluto de la V Regata Ciudad del Puerto, segunda prueba puntuable para el Trofeo Excellence Cup de Optimist 2019. El regatista del CN Puerto Sherry es el ganador del trofeo que contempla un único vencedor y de la categoría sub 16 de la regata portuense, en la que comparte palmarés con Patricia Báñez del RCMT Punta Umbría ganadora en sub 16 femenino; José Manuel Pachón (CNM Benalmádena) y Adriana Serra (RCMT Punta Umbría) vencedores en sub 13 masculino y féminas, y los jovencísimos Leo Zabell (CNM Benalmádena) y Mar Infante (RCMT Punta Umbría), que se llevan los títulos Sub 11.La Bahía de Cádiz despedía a los participantes con una jornada algo más ventosa que las anteriores y dos pruebas complicadas por los fuertes roles, que obligaron a reposicionar el área de regatas para la segunda prueba y a anular el intento de dar una tercera salida para la flota oro compuesta por los 78 primeros clasificados tras la segunda jornada. Igual de irregular resultaba el desenlace para Arturo Arauz, que acabó por vencer con autoridad gracias a un segundo final y el descarte de un pinchazo en la primera prueba de la despedida y que si bien no le arrebató el liderato si lo hizo más frágil. Superado el susto, secundaron al flamante vencedor en la general absoluta el ruso Ivanov Danila y la defensora del título femenino Sub 16, Susana Ridao, también del CN Puerto Sherry, acreedora de título y podio. El cajón masculino entre los mayores lo completó el gallego Pablo Rodríguez, sexto absoluto.

Las regatistas del RCMT de Punta Umbría triunfan en sus categorías

Impresionante desenlace entre las niñas sub 16 con un pulso mantenido a lo largo de las dos pruebas entre la defensora del título Susana Ridao (CN Puerto Sherry) y Patricia Báñez, que finalizaban el primer asalto de la despedida con un empate resuelto del lado de la onubense y desecho después en favor de la local merced a un séptimo frente a un octavo de Báñez hasta que Ridao era descalificada de esta prueba, lo que le convertía en subcampeona femenina desde la cuarta plaza absoluta. Completa este podio la regatista del CR Madrid, Natalia Moreno.Siguiendo con las niñas, extraordinaria también la actuación de la campeona sub 13, la joven Adriana Serra, del equipo de vela del RCMT Punta Umbría, que acaba séptima absoluta a mucha distancia de sus rivales y acreedoras del segundo y tercer puesto final, la torrevejense Paloma López y la madrileña Alba Moreno, respectivamente.En sub 13 Masculino se confirma también la victoria de José Manuel Pachón, del CNM Benalmádena, desde un meritorio quinto puesto absoluto. Cambio entre los más jóvenes, clase sub 11, entre los que gana el regatista del CNM Benalmádena, Leo Zabell. El malagueño comparte honores con la ganadora femenina entre las más jóvenes del campeonato, la regatista del RCMT Punta Umbría Mar Infante. El colofón a la regata lo ponía la ceremonia de entrega de trofeos celebrada en las terrazas del RCN de El Puerto de Santa María, en un acto presidido por Santiago Villagrán en calidad de presidente del RCN de El Puerto de Santa María que contó con la presencia del alcalde de la ciudad sede, David de la Encina, y el presidente de la clase Optimist AECIO, Kiko Sánchez-Prieto.