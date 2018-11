Demostración de Vida

La Segunda B tiene su propia letra pequeña. Talavera y su campo lo reúne todo. Tiempo frío, lluvia, campo pequeño, aficionados muy pegados al campo, un césped que se vuelve pesado… Un escenario que penaliza los detalles, donde quien menos errores comete tiene más opciones de llevarse el premio final. En encuentros así la solidez defensiva, el balón parado, el pragmatismo y la eficacia se vuelven casi tan valiosos como la calidad. A este Recre son elementos que no le resultan extraños salvo quizá la estrategia. Es esta una categoría que no perdona la pérdida de intensidad ni da opción a quien no tiene vida. La remontada en Talavera fue fundamentalmente una clara demostración de que este Recre está vivo y con fuerzas para luchar.

La primera mitad fue muy significativa. Tuvo el Recre las opciones más claras sin ser ese equipo intenso y guerrillero que requería. Así llegó en el minuto 9 la primera opción clara de gol para los albiazules. Un centro de Víctor Barroso en una acción de pizarra la remató al segundo palo Iván González. Sacó bajo palos un defensor manchego. Esos diez primeros minutos definieron lo que exigía el choque. El Recre se plantó bien, con mucho orden para salir con velocidad tras robo y fundamentalmente sin complicaciones, pero no mostró la tensión necesaria para sacar rendimiento.

El Recre se plantó bien, con mucho orden para salir con velocidad tras robo y fundamentalmente sin complicaciones

Falló el Talavera de nuevo. Nandi erró en un control que permitió a Víctor Barroso golpear con claridad desde la frontal. El onubense colocó el balón en la madera con su guante de la pierna derecha. Segunda clara ocasión de gol para los recreativistas. Con balón poco ofrecieron los dos conjuntos. Al Recre no le hacía falta porque no iba con su plan inicial el tener la pelota para construir. Prefería que la tuviese su oponente en esa zona del campo en la que menos daño se genera. El Talavera sufrió ante el orden albiazul. Tenía más el balón, pero lo movía en horizontal y muy lejos.

El primer susto local se hizo de esperar hasta el minuto 21 cuando Cristian cambiado de banda se plantó ante Marc Martínez. El exalbiazul golpeó fuerte abajo, donde el meta tuvo problemas para mandar a córner. Fue un aviso de la reacción talaverana. Era de esperar que apretase. Laerte de cabeza rozó el gol de cabeza poco después en el primer desajuste defensivo albiazul del partido.

Se puso las pilas el Decano. En cuanto el equipo de Salmerón cerró líneas de pases, se ordenó y regresó a su versión seria del inicio se apagaron las opciones de gol de los locales. Incluso la tuvo de nuevo Caye Quintana con un remate de cabeza que rozó el palo. Sobriedad, orden, robo y latigazo. Era el plan evidente del Decano siempre que no cometiese errores. El problema fue que los cometió. Regaló una falta innecesaria. El primer remate de Cristian Fernández lo sacó la defensa bajo palos, pero el rechace franco lo endosó Víctor Andrés al fondo de la portería. Una primera mitad casi impecable a la basura por un detalle mayúsculo en partidos así. Pudo ser peor si no detiene Marc Martínez un golpeo a bocajarro de Cristian Fernández en plena depresión post gol.

En cuanto el equipo de Salmerón cerró líneas de pases, se ordenó y regresó a su versión seria del inicio se apagaron las opciones de gol de los locales

Cuesta arriba, con el marcador en contra y 45 minutos por delante. De nuevo ante el peor escenario posible para un Recre que salvo en Murcia no había sido capaz de levantar un marcador en contra todavía. La segunda mitad fue un reto para los albiazules ante un rival que había concedido ocho goles hasta entonces, contra un verdadero especialista de la categoría. El primer movimiento de Salmerón fue sorprendente. Víctor Barroso y Fernando Llorente se quedaron en la caseta. Borja Díaz y Pina entraron. Con tres centrales y laterales muy largos, el plan era embotellar al Talavera. Los réditos no tardaron en llegar. El técnico había tomado la lección de anteriores situaciones idénticas. Para obtener resultados diferentes no valía con hacer lo mismo. En 10 minutos mágicos le dio la vuelta al partido con dos asistencias brillantes. Tropi con un pase maravilloso a Carlos Martínez sirvió para el centro a Caye que igualó la contienda. Desató el zafarrancho recreativista. No lo esperaba un Talavera que pretendía contemporizar. Instantes después se sacó de la chistera un balón de cine Quiles para el doblete de Caye Quintana. El onubense recorrió 40 metros en solitario para batir a Gianni y poner el 1-2. Minuto 59 y otro partido totalmente diferente.

En la locura tuvo el Decano el tercero de nuevo en las botas de Caye Quintana y también el Talavera el 2-2. Una mano de Carlos Martínez le dio a los manchegos la oportunidad de igualar la contienda con un penalti. Apareció la figura inmensa de Marc Martínez para detenerlo. El partido requería calma y pausa. La locura ya sólo podía ser perjudicial. Con el partido roto a favor de los albiazules el plan retomó al inicio. De nuevo el orden era el mejor aliado de los onubenses, que con inteligencia tendrían la oportunidad de hacer el tercero porque el Talavera se iba a descubrir pronto.

Una mano de Carlos Martínez le dio a los manchegos la oportunidad de igualar la contienda con un penalti. Apareció la figura inmensa de Marc Martínez para detenerlo

Los manchegos se fueron arriba. Para ese tramo final tenía una bala guardada Salmerón. Dio entrada a Iago Díaz. Su velocidad y verticalidad podían ser letales con los espacios que ofrecía ya el encuentro. A la espera tocaría sufrir, pero había hacerlo con cabeza. Tocaba defender algo más lejos del área y fundamentalmente no conceder faltas laterales ni acciones a balón parado que acortasen el campo para un Talavera que cada vez veía más alejado a Marc Martínez. Y la contra letal llegó. Iago Díaz estaba en el campo para eso. Un robó de Caye Quintana permitió al gallego correr al espacio para plantarse ante Gianni y hacer el tercero. El partido estaba listo. Ni siquiera el tanto de Madrigal final hizo peligrar una victoria que llena de vida al Decano.

FICHA TÉCNICA:

Talavera: Gianni, Melchor, Jonxa, San José, Nandi (Cerrillo 84’), Iker Rodella, Cristian (Calarge 72’) , Víctor Andrés, Espinar, Abel y Laerte (Madrigal 68’).

Recreativo: Marc, Diego Jiménez, Pina, Israel Puerto, Iván González, Tropi, Carlos Martínez (Iago Díaz 73’), Llorente (Pina 46’), Caye Quintana, Quiles y Víctor Barroso (Borja Díaz 46’).

Goles: 1-0 Víctor Andrés (38’). 1-1 Caye Quintana (55’) 1-2 Caye Quintana (59’) 1-3 Iago Díaz (90’). 2-3 Madrigal (90’).

Árbitro: Del Río Lozano (extremeño). Mostró amarilla para Pablo Andrade (29’), Diego Jiménez (37’), Carlos Martínez (61’) e Israel Puerto (79’) por el Recreativo; y a Laerte (30’), por el Talavera.

Incidencias: Encuentro de la jornada 14 disputado en el Municipal El Prado de Talavera de la Reina ante unos 1.500 espectadores. Un centenar de seguidores del Decano estuvieron presentes para acompañar a su equipo. Terreno de juego muy blando por la lluvia.