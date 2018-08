Paco Ojeda tiene claro que Carolina Marín es la mejor jugadora de la historia: "Si había dudas, se han disipado con el título, lo ha dejado escrito sobre el tapiz. Es para quitarse el sombrero", asegura el técnico de la onubense en sus inicios y actual entrenador y director deportivo del Recreativo IES La Orden.

Pocos soñaban con el título días antes del inicio del Campeonato, ya que los antecedentes no eran positivos: "Tanto en la vida como a nivel deportivo se producen ciclos y es muy difícil estar siempre en la cresta de la ola. Ella llegó a los Juegos Olímpicos de Río 2016 en un estado de forma fantástico, pero tuvo que hacer un esfuerzo que le llevó al límite del agotamiento; luego llegó un bajón, sin estar al nivel que nos tiene acostumbrados, pero siguió entrenando y llegó al Mundial a un nivel sobresaliente tanto física como mentalmente, con velocidad en el juego y sin dejarse amilanar nunca. El partido clave llegó en las semifinales, cuando la china He Bingjiao la puso a prueba, pero Carolina no mostró debilidad en ningún momento. Todo el esfuerzo ha valido la pena".

Ahora la motivación es clave para seguir aspirando a los títulos: "Desde hace tiempo vengo diciendo que Carolina será Carolina mientras ella quiera, dependerá de su motivación para seguir trabajando duro; estar en el top mundial implica dedicación y mucho esfuerzo".

El 2018, inmejorable con Europeo y Mundial. "Preparó muy bien el Europeo en Huelva, ella intuía que ahí se jugaba mucho de lo que podía obtener este año. En Europa la segunda jugadora está muy lejos de ella, pero nadie regala nada; en 'su' Palacio no escatimó esfuerzos y ganarlo le vino muy bien, jugando en casa, en su tierra, con todo el apoyo... eso fue una inyección de moral para llegar al Mundial con esa mentalidad ganadora".

Paco Ojeda espera que el éxito de Carolina repercuta en el club. "Nadie tiene que olvidar que ella se formó en el IES La Orden y eso está ahí, somos sus padres deportivos. El bádminton de Huelva tiene que salir reforzado por formar a una campeona histórica, y no sólo reforzado a nivel de reconocimientos, sino también de apoyos de patrocinadores e instituciones, porque tenemos la capacidad de dar alegrías en este deporte".

Reconoce que tras ganar Carolina los Mundiales de 2014 y 2015 y los Juegos Olímpicos de 2016 confiaba en contar con más apoyos. "Tuvimos menos de los que cabía esperar, lo estamos notando pero en menor proporción de lo que sería justo. Todo el año trabajamos para seguir formando campeones, pero eso requiere que nos abran puertas". "En los últimos, tanto con los éxitos de Carolina como nuestros a nivel de club, nos conocen más a todos los niveles y cuesta menos que una empresa colabore con nosotros, pero deseamos que nos llegue un gran apoyo para centrarnos más en lo deportivo y no estar tan concentrados en la búsqueda de recursos".