Tres grupos para tres peleas

La clasificación de la Primera Andaluza de Huelva ha llegado al parón invernal con tres grupos bastante definidos. En la zona alta hay cinco equipos que parecen tomar ventaja en la pelea por jugar los play off de ascenso a División de Honor. Aroche y Ayamonte habían comandado la tabla con cierta solvencia, pero en las últimas jornadas han ido cediendo terreno y ello ha permitido al Almonte colocarse en una tercera posición muy privilegiada, a solo un punto del cuadro arucitano y empatado con el combinado de Juan Palma. Cerreño y Camping La Bota también han ido aprovechando los tropiezos de sus rivales para engancharse a la pelea con plenitud de posibilidades. El cuadro andevaleño ostenta la cuarta plaza, a solo tres puntos del líder, mientras que los puntaumbrieños están a dos puntos de entrar en las posiciones que dan derecho a disputar la liguilla.

En la zona media habitan con tranquilidad otro puñado de equipos, que no desisten en su idea de acumular una buena racha y terminar opositando a subir de nivel. Es el caso del Olont, que tras cerrar el año ganando al Ayamonte, se ha puesto a la cabeza del grupo perseguidor. Un caso parecido está viviendo el Bollullos. Los condales parecen haber encontrado la solución a sus problemas tras el cambio de entrenador y los de Kiki no tiran la toalla y siguen pensando que están a tiempo de luchar por el salto de categoría.El ascenso no es el objetivo de Los Rosales, pero la campaña de los capitalinos está siendo más que buena hasta la fecha. Los de Bilo ocupan la zona intermedia sin problemas y cada vez más cerca de la permanencia. Una situación similar vive la Punta del Caimán. El equipo isleño está atravesando uno de los momentos más dulces de lo que va de temporada y ello le ha servido para meterse en la zona tranquila y poder desarrollar su fútbol sin presión.

Mazagón y Zalamea han sido dos de las sensaciones de la primera parte de la temporada. Los dos equipos ascendieron en el pasado ejercicio y no han notado el salto de categoría. Es cierto que los de Wito comenzaron con muy buena dinámica y que han perdido algo de pie con las tres últimas derrotas que han sufrido de forma consecutiva, pero aún así siguen en disposición de firmar una muy buena temporada. El caso contrario ha vivido el Zalamea, que ha ido de menos a más y que ha ido saliendo de la zona caliente en las últimas jornadas tras sumar siete de los últimos nueve puntos en juego.

Muy competida y reñida está la lucha por evitar el descenso a Segunda Andaluza. Si la Liga acabase hoy sería el Bonares el que festejaría su permanencia en la categoría, pero los bonariegos saben que aún queda mucho tela por cortar y que no pueden relajarse porque su ventaja sobre la zona de descenso es de un punto. Además, las opciones de ver como cualquier traspiés acaba con sus huesos en la zona de descenso es muy elevada, ya que hay un ramillete de cuatro equipos que suman 21 puntos, uno menos de los que tiene el combinado de Pedro Martín. Canela, Moguer, Cruceño y Cortegana ocupan posiciones de descenso, pero saben que la salvación pasa exclusivamente por ellos. Las sensaciones han sido diferentes para estos cuatro equipos antes de marcharse al parón invernal, ya que el Moguer venció en casa del líder y disparó su moral, mientras que el Cruceño, por ejemplo, sumó su cuarta derrota seguida en casa ante el Cerreño.

Un poco más abajo está el San Roque B, con 17 puntos, a cinco de la permanencia, aunque hay que tener en cuenta que los aurinegros cuentan con tres puntos de sanción por alineación indebida, lo que les ha perjudicado notablemente en su clasificación. Cierra la tabla el CDRubias, que tendrá que firmar un milagro para conservar la categoría tras hacer cuatro puntos en las primeras veinte fechas. Todo apunta a que el regreso rubiato a Segunda Andaluza será lo primero en aclararse.