Los onubenses arrasan en el Campeonato de Andalucía sub 15 celebrado en Linares

Los representantes onubenses brillaron en el Campeonato de Andalucía sub 15 de halterofilia celebrado el domingo en Linares (Jaén) conquistando tres títulos autonómicos. Lucía Borrero, del Club Halterofilia Tartessos de Huelva, se proclamó campeona en la categoría de hasta 40 kilos, levantado 35 en la modalidad de arrancada y 45 en dos tiempos.

También participó su compañera Athenea Santana que también subió a lo más alto del podio en la categoría de hasta 59 kg., levantando 53 en arrancada y 60 en dos tiempos, los que le valieron para obtener la mejor marca femenina del campeonato.

Este Andaluz era válido para clasificarse para el Campeonato de España sub 15, al cual no podrán asistir por no tener la edad mínima necesaria, que son 13 años.

También compitió el onubense José María Pinzón, del club San Pablo, pero que entrena en Huelva. Acudía a la cita tras un año cargados de logros. José, a su corta edad de 15 años, ya ha quedado campeón de Andalucía júnior, campeón de España júnior, campeón de Andalucía absoluto, campeón de Andalucía sub 17, subcampeón de España sub 17 y ahora nuevo título de campeón de Andalucía sub 15 en la categoría de hasta 61 kilos, y llevando la mejor marca masculina; todo una carrera de campeón.

RESULTADOS