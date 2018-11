Un misil de Selu fulmina al Rota

Cohete, proyectil o misil. Cualquiera de estos artefactos nos hubiera servido para definir el golazo de Selu. Desde 30 metros. Casi sin carrera. ¡Pum! A la escuadra de Jairo, que vio tarde lo que todo el Javier López ya intuía. Incluso Selu, que tras el trallazo se quedó inmóvil. Lo vio normal. No lo fue. Iba a ser el único gol del encuentro de ayer.

Un partido sin dueño. En ningún momento. Quizá el césped tuvo la culpa. Amaneció rociado e imposibilitó el juego raso. En este descontrol, venció la Olímpica, que lo mereció más. Nacho no tuvo que emplearse a fondo. Pudo hacerlo en un disparo de Harana y una pifia de Iván Gutiérrez, pero el disparo del primero lo salvó un defensa y el segundo no llegó a un pase casi de la muerte.

Los gaditanos jugaron con un futbolista menos desde el minuto 39

Las ocasiones de la Olímpica fueron más evidentes. Diego y Kevin pudieron anotar antes de lo que lo hizo Selu. El 9 rozó el larguero con su cabeza; el extremo se encontró los guantes de Jairo frente a su zurdazo. Todo esto ocurrió antes del golazo y de la expulsión de Guille, segunda imagen del choque.

El atacante del Rota cayó en la provocación del público y contestó. El linier andaba cerca y él se marchó lejos. Enfado de su entrenador incluido, que oyó, como todos los que estaban diez metros a la redonda, la fatídica frase "la p… de tu madre". Era el minuto 39 y todo un partido por delante. No se crean, la inferioridad numérica no se dejó sentir en toda la segunda mitad del duelo. Tuve que hacer recuento para creerme que no había trampas.

Las dudas se prolongaron hasta el descuento. Kevin y Güi pudieron evitar los miedos, pero se toparon con la gran figura de Jairo. Los gaditanos atacaban sin creencias. Si alguna conclusión sacamos del encuentro es que Luis Lara, baja ayer, es medio Rota. Ah, y que Pablo Oliveira es posiblemente el mejor central de la categoría. Llevo semanas queriéndolo decir. Con este triunfo, los valverdeños salen del descenso.