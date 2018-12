El mejor deporte se da cita en Moguer

El reconocimiento a los deportistas, técnicos y entidades que más se han destacado este año por sus resultados y por su apoyo al deporte local se convirtió en un verdadero espectáculo en la Gala del Deporte de Moguer. El acto, que fue presentada por la periodista moguereña Rosa Gómez, se inició con la actuación de la joven cantante onubense Alba Montagut que versionó los temas “The Partisan” del desaparecido Leonard Cohen y “Nothing Compares” de Sinead O´Connor, interviniendo a continuación el concejal de Deportes José Antonio Rodríguez quien dio la bienvenida a los asistentes y agradeció el esfuerzo de todos los que hacen posible que el deporte moguereño alcance cada año nuevas cotas y nuevos retos.

Los primeros en recibir sus galardones fueron la jovencísima gimnasta Ana Gago Rodríguez y el jugador de bádminton Pepe Fernández Griñolo, jóvenes promesas que merecieron una Mención Especial por sus buenos resultados que auguran a los dos un gran futuro. Ana Gago, una de las grandes promesas andaluzas de la gimnasia rítmica ha sido ya Subcampeona de España en la categoría Benjamín Conjuntos y también Campeona y Subcampeona de Andalucía además de conseguir numerosos torneos provinciales. Y Pepe Fernández, seleccionado por el Centro Andaluz de alto rendimiento del Consejo Superior de Deportes, ha logrado las Medallas de plata de la Liga Andaluza de Clubes y del Campeonato Autonómico Sub-13 habiéndose proclamado Medalla de oro en la Extremadura TTR, lo que lo convierte en uno de los jugadores de bádminton con mejores perspectivas de futuro de la provincia.

Posteriormente recibió su premio a la Mejor Trayectoria Deportiva Andrés Martín Marcelo, quien formase parte durante muchas temporadas del CF Mazagón, revelándose en los últimos años como un extraordinario atleta que se ha proclamado campeón de su categoría en muchas pruebas del Circuito Provincial de la Diputación, demostrando que con sacrificio, esfuerzo y constancia se pueden conseguir todas las metas.

A continuación el Patronato Municipal de Deportes de Moguer reconoció el decisivo apoyo que desde hace más de dos décadas viene prestando al deporte local la Fundación CEPSA, concediéndole el Premio a la Empresa Colaboradora, que recibió su responsable en Huelva, Teresa Millán. El galardón premia la implicación de la entidad especialmente en aquellos eventos que potencian el binomio “deporte-naturaleza” como son los Programas de Campamentos de Verano, el Rally BTT, el Duatlón, el Programa de Actividad Física y Deporte Escolar o el de Deporte para Mayores, entre otras muchas colaboraciones.

El premio a la Mejor Entidad Deportiva fue este año para las áreas de Educación Física de los cuatro centros de primaria de Moguer y Mazagón por su contribución a la promoción y desarrollo del deporte en el municipio, a través del Programa “Actividades Físicas y Deporte en la Edad Escolar”, que promueve el PMD, recibiendo el galardón el profesor de Educación Física Matthew Garrido en nombre del colegio El Faro, la jefa de estudios Rosa Rodríguez por el colegio Pedro Alonso Niño, la directora del colegio Virgen de Montemayor, Teresa Cordero, y el director del colegio Zenobia, Felipe Prieto.

Tras este primer bloque de galardones el gran gimnasta y coreógrafo José Sánchez, que cuenta en su trayectoria con 6 campeonatos andaluces y 5 nacionales de gimnasia rítmica, ofreció un impactante espectáculo de danza contemporánea que cautivó a los espectadores con sus evoluciones sobre el escenario al ritmo del tema “Dust in the wind” del grupo Kansas.

La Gala llegó a su momento más álgido con el último bloque de entrega de premios que se inició entregándose el galardón a la Proyección Deportiva a Daniel Serrano Rodríguez, jugador del CB Pedro Alonso Niño. Este deportista formado en la cantera del PAN que milita en la actualidad en categoría juvenil, posee unas magníficas cualidades físicas y técnicas que le han llevado a formar parte de las distintas selecciones andaluzas desde hace años, y más recientemente, del equipo “promesas” de la Real Federación Española de Balonmano, con el que ha disputado hace unos meses el doble enfrentamiento entre las selecciones de España y Alemania disputado en tierras germanas.

A continuación se hizo entrega a Javier Ollero Pulgar del Premio al Mejor Técnico Deportivo, un reconocimiento más que merecido ya que su destinatario está considerado uno de los mejores entrenadores andaluces de balonmano. Tras iniciarse en el PAN como jugador y lograr importantes éxitos en la cancha, desarrolló luego un importante trabajo en la dirección técnica amarilla que llamó la atención del mejor equipo de balonmano de Andalucía como es el BM Angel Ximénez de Puente Genil. Desde hace años Javier Ollero es segundo entrenador del equipo cordobés que milita en la Liga Asobal, donde realiza una completa labor tanto en el apartado físico como en el técnico y táctico, siendo muy querido y respetado por toda la plantilla.

El galardón de Mejor Deportista Femenina tuvo como destinataria este año a la practicante de pádel-surf residente en Mazagón, Oti Cáceres González. Empezó a practicar esta modalidad deportiva en 2012 progresando de manera admirable desde entonces hasta el punto de haberse proclamado Subcampeona de la prueba de la Copa de España celebrada en Isla Cristina en la modalidad de Beach Race 14, y Medalla de Plata en el Campeonato de Andalucía de Super Race Modalidad 14, siendo primera clasificada en las tres ediciones disputadas hasta ahora del Campeonato de Pádel Surf de Mazagón.

Por último recibió su premio como Mejor Deportista Masculino el atleta Víctor Martín Aragón, que vio reconocido con este galardón el magnífico año deportivo de este joven moguereño practicante de pruebas pedestres, duatlón y triatlón en toda la geografía nacional. Entre sus logros destaca su participación en las seis ediciones de la exigente prueba de BTT “Huelva Extrema” logrando acabar todas las carreras y mejorando año tras año sus registros. El premio reconoce también ese carácter de superación y sacrificio constantes que han convertido a Víctor Martín en un deportista excepcional cuyo ejemplo alumbra el camino de otros muchos jóvenes moguereños.

Finalizada la entrega de reconocimientos el alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar, al que acompañaron en la tarea de entregar los galardones los concejales y concejalas del equipo de gobierno municipal, cerró la XXIV Gala del Deporte de Moguer con una emotiva intervención en la que felicitó a todos los premiados y premiadas en esta edición “por convertir los valores que encierra el deporte en norma de vida y de conducta llevando siempre el nombre de Moguer por bandera”. Cuéllar manifestó su compromiso personal y el de todo el Ayuntamiento “por seguir potenciando la práctica y el acceso al deporte de todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio”, destacando cómo esa labor de promoción del deporte local ha sido reconocida este año con el premio a la Mejor Entidad Deportiva Local de Andalucía concedido hace unos meses a Moguer por la Asociación Andaluza de Gestores del Deporte, AGESPORT.

Tras una emotiva foto de familia de todos los galardonados, el cierre de la Gala corrió a cargo de la asociación cultural y solidaria AMITEA que puso en escena un montaje músico-teatral sobre el conocido tema de Mariah Carey “All want for Christmas is you” con el que se puso el colofón navideño a un evento que sorprendió un año más por su cuidada organización y por la calidad de sus propuestas artísticas.