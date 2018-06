La lealtad según Lopetegui

Julen Lopetegui rompió a llorar en su presentación como nuevo entrenador del Real Madrid y aseguró que el miércoles fue uno de los días más duros de su vida, después de ser destituido como seleccionador español a pocas horas del Mundial de Rusia.

"Desde la muerte de mi madre, ayer fue el día más triste de mi vida", señaló Lopetegui en el palco del estadio Santiago Bernabéu. Entonces, el técnico rompió a llorar y la directiva del Real Madrid le regaló un sonoro aplauso.

No hay un solo argumento que justifique que Lopetegui no esté en el Mundial"

Tras varios segundos conteniendo el aliento, el técnico retomó la palabra: "Pero hoy es el día más feliz de mi vida".

El Real Madrid anunció el martes el fichaje del técnico para después del Mundial y la Federación Española, enfadada por las formas, destituyó el miércoles a Lopetegui y nombró a Fernando Hierro como seleccionador.

Lopetegui abandonó el mismo miércoles la concentración de la selección en la ciudad rusa de Krasnodar y ayer fue presentado como nuevo entrenador del Real Madrid. A la misma hora, España se entrenaba en Sochi para preparar su debut de mañana ante Portugal.

"Gracias presidente. Gracias Real Madrid por la confianza que me habéis dado. Sé al club al que vengo y que la exigencia es máxima. Vamos a luchar por estar en la historia del club. Por trabajo no va a quedar. Me siento capacitado para la tarea", fueron sus primeras palabras como entrenador madridista.

Fue durante las preguntas de la prensa donde dio su versión de lo ocurrido en los últimos días, similar a la que minutos antes había dado el presidente del club Florentino Pérez.

"El único motivo por el que lo anunciamos rápido era ser transparentes porque no quería ocultismos. Tenía claro que debía ser antes del torneo y no durante el mismo. Se lo dije a los jugadores y lo encajaron perfectamente: hicimos el mejor entrenamiento de todos", relató un Lopetegui que se mostró dolido con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, al que lanzó varios mensajes.

"Lealtad es decir la verdad. En cuanto hubo algo que decir, él (por Rubiales) fue el primero en saberlo. Había una rueda de prensa que yo quería hacer ese mismo día, pero él me dijo que esperara a su llegada. Lo que pasó en medio no lo sé. Me hubiera gustado que Rubiales hubiera hecho las cosas de otra manera", continuó el preparador vasco de 51 años.

"Humillado no me siento. Estoy muy tranquilo porque he obrado de forma profesional y honesta", apuntó.

A pesar de lo sucedido, Lopetegui seguirá a España en Rusia y le augura un gran torneo: "Veré el partido de mañana y animaré como uno más. Me siento partícipe de lo que hace este grupo y estoy seguro de que van a hacer un buenísimo Mundial. En los dos años que llevamos juntos hemos tenido cuatro presidentes en la Federación y hemos superado juntos muchas dificultades, y no tengo duda de que este grupo volverá a ser campeón".

Lopetegui llegó a decir en su día que Messi, para él, es el mejor del mundo. "Cristiano es el jugador que quiero tener al lado siempre. El mejor del mundo está en el Real Madrid, no tengo ninguna duda", sentenció ayer.

Florentino Pérez también cargó contra Rubiales: "No hay un solo argumento que justifique que Julen no esté mañana en el debut de España en el Mundial. Se ha frustrado el trabajo y el deseo de dos años, porque Julen tenía dos sueños perfectamente compatibles. Por un lado convertir a España en campeona del mundo y por otro entrenar al Real Madrid".