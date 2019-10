La japonesa Okuhara será mañana la rival de Carolina en el Abierto de Francia

La japonesa Nozomi Okuhara, que derrotó a Carolina Marín la semana pasada en las semifinales del Abierto de Dinamarca, volverá a ser la rival de la española mañana jueves en la segunda ronda (octavos de final) del Abierto de Francia. Okuhara es la tercera cabeza de serie del torneo francés y hoy ha derrotado en 36 minutos de juego a la china Yue Han por 21-15 y 21-11. Por su parte, Carolina pasó a segunda ronda el martes al vencer a la china Yan Yan Cai por 21-8, 22-24 y 21-15.

El partido será televisado, pero sin hora fija; es el sexto que se juega en la pista 1 en una jornada que arranca a las 14:00. Carolina, previsiblemente, comenzará su encuentro entre las 19:30 y las 20:00.

El duelo entre Carolina y Okuhara es un clásico en el circuito internacional, ya que ambas se han enfrentado en 14 ocasiones, con un balance de siete victorias para cada una. La última vez fue la semana pasada en Dinamarca con triunfo de la japonesa en tres sets por 18-21, 21-12, 21-16. Este año ha habido otro duelo entre ambas, el 17 de septiembre en el Open de China, con victoria de la española:21-16 y 21-18.Okuhara es la número 3 del mundo y Carolina la 17ª.

Por otro lado, Carolina Marín ha felicitado a su entrenador Fernando Rivas, que hoy cumple años. "Me has guiado desde pequeña, me has enseñado a creer y después de muchos años seguimos caminando para conseguir grandes sueños. Feliz cumpleaños Fernando Rivas".