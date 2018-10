"Estoy muy ilusionado por volver a jugar"

Javier Montaner regresa a las canchas. El base onubense, que se retiró al finalizar la campaña 2012-13, ha decidido integrarse en la plantilla del Ciudad de Huelva (Club Deportivo Baloncesto Huelva), que milita en la Primera División Nacional y que mañana recibe en el polideportivo municipal Andrés Estrada al Cádiz CB Gades (18:00).

El carismático jugador, que llegó a militar varias temporadas en la LEB Oro en el Ciudad de Huelva, jugó en la LEB Plata con el Rosalía gallego, en la Liga EBA con el club de Lepe y en la Primera Nacional con el PMD Aljaraque y el CDB Enrique Benítez ha aceptado la propuesta del club capitalino y estará a las órdenes de Pedro Vadillo.

Llevo tres o cuatro semanas entrenando y la verdad es que me queda bastante para llegar a mi mejor forma"

-¿Qué motivos tiene para volver? ¿Le ha picado el gusanillo?

-El gusanillo siempre se tiene. Me encanta y he disfrutado mucho con el baloncesto. Aparte, hablando con Pedro Vadillo y gente del club ellos aceptaban mis condiciones. Ahora mis prioridades son mis niñas, mis temas personales y mis temas laborales. No me podía comprometer al cien por cien, pero ellos han aceptado que pueda faltar a algunos entrenamientos e incluso a algunos partidos. Con esa flexibilidad y como todavía me encuentro más o menos bien físicamente, estoy encantado de volver a jugar con mi amigo Germán -se refiere al veterano ala pívot Germán Rodríguez-, que jugamos hacía muchos años juntos y aparte disfrutar con los chavales, porque el Ciudad de Huelva tiene un grupo estupendo.

-¿Hay alguna otra razón?

-Mis hijas llevaban mucho tiempo diciéndome que les gustaría verme jugar porque ellas saben que su padre había jugado muchos años al baloncesto por fotos y demás y eso también, quieras que no, me empuja y me da aún más ilusión quizá que a ellas, el saber que van a poder ir a verme jugar y disfruten también del baloncesto.

-¿Qué edad tienen?

-Marina tiene seis y Marta, cuatro años.

-¿Laboralmente en qué proyecto está embarcado?

-Hace tres años, junto a mi socio Isaac López [también fue jugador de baloncesto] creamos una empresa aquí en Huelva que se llama Mail Boxes. Nos dedicamos al tema de logística, de paquetería internacional.

-¿Qué cree que puede aportar al equipo?

-Sobre todo experiencia porque los chavales tienen un buen nivel y un grupo bastante consolidado, pero está claro que les falta un poco el salto de pasar de júnior (incluso algunos aún lo son) a jugar en categorías sénior. Quizá el grupo echaba en falta la veteranía que tienen otros equipos y es posible que Germán y yo podamos aportar ese grado de experiencia porque hemos estado muchos años compitiendo en esas categorías. Aparte está la ilusión. Sinceramente pienso que incluso tenemos nosotros más que ellos, de volver a jugar y a disfrutar del baloncesto.

-¿Qué posibilidades cree que puede tener el equipo esta temporada?

-No conozco mucho a todos los rivales pero por lo que he visto creo que el equipo puede aspirar a meterse en los puestos para jugar el play off de ascenso. Luego, dependiendo de con quién te toque cruzarte, se verá si se puede ascender. Pero bueno, yo siempre soy optimista y me gusta ir a competir al máximo. Vamos a querer ganar los máximos partidos posibles y si al final se consigue ascender y dar un pasito más en la consolidación del club en una categoría superior sería magnífico y estupendo para el baloncesto en Huelva.

-¿Cuánto tiempo lleva entrenando?

-Llevo como tres o cuatro semanas y la verdad es que después de cinco años sin tocar prácticamente un balón me queda bastante para llegar a mi mejor forma. Espero poder jugar algunos minutillos ya mañana y poco a poco ir recuperando sensaciones. La verdad es que se nota mucho el tacto en el tiro, en el bote de balón. Como es lógico he perdido después de tanto tiempo, pero en unos meses espero dar un poquito más de nivel.

-¿Qué tal con su nuevo entrenador?

-Muy bien. Pedro lleva ya unos años trabajando con la cantera y yendo a campeonatos. Es un entrenador bien preparado y para mí es un placer poder jugar a sus órdenes. Esperemos que la temporada vaya bastante bien y podamos aspirar a luchar por el ascenso.

-Coincidir con su amigo Germán también es otro acicate.

-Sí. Es también un aliciente bastante importante. Nosotros jugamos porque disfrutamos mucho y nos lo pasamos bien. Es como todo en la vida, si no eres feliz mejor no hacerlo. Entonces con Germán desde cadetes, que empezamos a jugar juntos en Los Maristas, siempre me lo he pasado estupendamente. Es un privilegio volver a jugar con él a esta edad. Además él también tiene su hijo y que puedan ir los niños a vernos jugar es muy bonito para nosotros.

-Supongo que al echar la vista atrás, de los mejores recuerdos deportivos que tiene es cuando vio el Palacio de Deportes abarrotado de espectadores. Es una lástima que se haya perdido un poco esa enorme afición que había por el baloncesto en Huelva.

-Pues sí, esa sensación siempre la tengo cuando entro al Palacio y recuerdo esos momentos mágicos que hemos vivido allí todos los aficionados al baloncesto en Huelva. Te da pena, pero la verdad es que hoy en día es difícil mantener un equipo del más alto nivel. Esperemos que poco a poco se vaya recuperando porque creo que la afición al baloncesto sigue estando presente en Huelva. Creo que hay muchos aficionados de toda la vida a los que les gustaría tener otra vez esa cita de los sábados o los viernes por la noche y acudir al Palacio de Deportes o al Andrés Estrada a ver baloncesto del bueno.