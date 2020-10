La hora de arrancar para el San Roque

Borrar la mala imagen del primer partido. El San Roque de Lepe afronta ante el Ciudad de Lucena su primer partido como local (Ciudad de Lepe, 17:00) con el claro objetivo de conseguir un triunfo que haga olvidar en parte el mal partido realizado la semana pasada en el debut en la liga en Puente Genil.

El partido de esta tarde supondrá el regreso de la competición oficial al Ciudad de Lepe. Desde aquel lejano 1 de marzo en el que el equipo entrenado, ahora y entonces, por Antonio Fernández Rivadulla derrotó por 1-0 al Rota, el estadio lepero no ha presenciado un duelo en el que estén los tres puntos en juego, más importantes este año si cabe, dado el particular sistema de competición, lo que parece obligar al cuadro aurinegro a pelear hoy por una victoria que le permita confirmar las buenas sensaciones mostradas en la pretemporada.

La apuesta lanzada por la dirección deportiva del San Roque por estar este año arriba, comenzando por la renovación del entrenador que la temporada pasada recuperó tras su llegada a un vestuario que parecía andar sin rumbo por la competición, la renovación de gran parte de la columna vertebral del equipo que propició esa recuperación y la incorporación de futbolistas contrastados en Tercera y en 2ª B como, entre otros, Javi Medina, Juan Gómez o Ubay Luzardo, no puede permitirse un segundo tropiezo nada más comenzar la liga. Una de las principales tareas de Antonio Fernández a lo largo de la semana ha sido convencer a sus jugadores de que no se pueden volver a producir errores de bultos como los que propiciaron dos de los tres goles de la derrota de la jornada anterior ante el Puente Genil, porque de lo contrario, las aspiraciones del equipo podrían quedarse por el camino.

Con la baja conocida de David Toro para gran parte de la temporada tras la rotura de ligamentos sufrida en el partido anterior, el técnico gallego del San Roque cuenta con el resto de la plantilla a su disposición, incluido su último fichaje, el delantero Nané procedente del Ceuta, aunque no parece que vaya a estar hoy de inicio ante el Ciudad de Lucena. Los que sí pueden tener su oportunidad en el once titular tras comenzar la semana anterior en el banquillo son Becken en el centro de la defensa, Pablo Ortiz en el centro del campo, Camacho como enganche y Tommy Montenegro en la punta en lugar del mencionado David Toro.

Más problemas tendrá para formar su once inicial el técnico lucentino Dimas Carrasco tras la lesión de su extremo Víctor Morillo y la expulsión de su delantero Maero que le ha acarreado una sanción de cuatro partidos, ambas situaciones producidas en el partido de la primera jornada que concluyó con victoria para el Ciudad de Lucena por 1-0 sobre el Sevilla C. Además, cuenta con la lesión de su delantero Michael Conejero que todavía no ha podido debutar con su nuevo equipo.

En cualquier caso, este Ciudad de Lucena se parece bien poco al de la temporada pasada que acabó disputando incluso el play off de ascenso a 2ª B. Solo cinco futbolistas permanecen de la anterior plantilla, lo que ha provocado la llegada de muchas nuevas incorporaciones, entre las que destacan la del portero Álex Lázaro procedente del Recreativo de Huelva, y la de los atacantes Juan Delgado y el veterano Guille Roldán.