Las gimnastas del GR Huelva siguen entrenando a la espera de poder competir

Pese a la incierta situación, las gimnastas del GR Huelva no tiran la toalla y acuden diariamente a sus entrenamientos para no bajar la guardia y estar a tono cuando se reanude el calendario de competición, ya que las citas correspondiente a 2021 no han dado comienzo aún y quedan pendientes competiciones importantes tales, como la Copa de la España de Conjuntos y el Campeonato de España de Conjuntos Absolutos para los que las infantiles del GR Huelva consiguieron su clasificación en el pasado mes de diciembre tras proclamarse campeonas de Andalucía.

La Copa quedó suprimida como propio evento deportivo independiente, pero sí se llevará a cabo mediante la clasificación en el próximo campeonato de España Absoluto de Conjuntos para dar salida a las competiciones que se han aplazado y que aún no tienen fecha ni sede.

El onubense, junto al club sevillano de Dos Hermanas, serán los encargados de representar a Andalucía en la Copa de España de conjuntos Iberdrola, ya que tan solo consiguen su clasificación para tan prestigiosa competición los dos mejores conjuntos de cada categoría y el conjunto infantil de Claudia, Candela, Andrea, Noa y Julia obtuvieron la nota más alta, lo que les dio el título de campeonas de Andalucía y obtuvo su doble clasificación con su arriesgado ejercicio de mazas.

Inmaculada Márquez, directora técnica de la entidad, y su equipo técnico valoran el gran esfuerzo de todas las gimnastas y su capacidad para adaptarse a los entrenamientos aún con las exigentes medidas de seguridad y sobre todo aplauden el entusiasmo y la entrega con la que las chicas no desisten para seguir dando lo mejor de cada una de ellas y seguir creciendo a nivel deportivo junto a su club. No hay duda de la pasión con la que disfrutan de este deporte las chicas del onubense.