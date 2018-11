Derrota de La Palma ante el Viso (3-1)

La Palma no pudo resolver como esperaba una semana que no ha sido cómoda para el combinado condal. Los palmerinos se despedían de Aurelio Santos después de la última victoria, la cosechada ante el Torreblanca, y ayer tuvieron que viajar a tierras sevillanas para medirse al Viso, uno de los más claros candidatos al salto de categoría, aunque el cuadro de Javier Rojas llegaba al compromiso ante La Palma con dos empates consecutivos. Lo cierto es que La Palma plantó cara al Viso y el primer tiempo fue disputado, a pesar de los más insistentes intentos locales por hacerse con el dominio del partido. Pero todos los esfuerzos de Gabri yVega quedaban en nada ante la sobriedad defensiva palmerina. No obstante, las acciones más peligrosas siempre llegaron a balón parado. El peligro de La Palma llegaba a través de los contragolpes que tiraba el cuadro de Pascual García.Al descanso, el equipo de Javi Rojas ganaba por la mínima gracias a un gol de penalti. Claro derribo en el área onubense a Alberto Vega y Luna acertó desde los once metros. El paso por vestuarios no sentó nada bien a La Palma, que en medio minuto, había visto como Salvat hacía el segundo para los visueños. Los visitantes no bajaron los brazos y poco después un error de Lobato en un pase a su portero fue aprovechado por David García meter a su equipo en el encuentro, aunque duró poco la reacción palmerina, ya que poco después apareció Jaime Márquez para, esta vez sí, dar el partido por cerrado.

FICHA TÉCNICA:

Viso: Álex Melli; Alberto Quesada, Jaime (Alberto, 80’), Chico, Luna (Nolasco, 89’), Migue (Álvaro, 79’), Manuel Salvat (Rafa, 76’), López (Sombri, 68’), Lobato, Diego y Gabri.

La Palma: Selu; Galleti, Manu Suárez, Manu Calle, Andrés, Pablo Becken (Manu Caro, 64’), Chía (Sebas, 75’), Álex Pérez, David García, Manu Cruzado y Carlos.

Goles: 1-0 (36’) Luna, de penalti. 2-0 (46’) Manu Salvat. 2-1 (54’) David García. 3-1 (56’) Jaime.

Árbitro: Fort Mérida.Amonestó a los locales Chico, Diego, Álvaro y Gabri y a los visitantes Pablo Becken, Chía y Cruzado.