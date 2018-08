La final de Carolina será mañana a las 9:00 por Teledeporte

La final del Mundial de bádminton de Nanjing que enfrentará a Carolina Marín con la india Pusarla Sindhu se disputará mañana 5 de agosto a las 9:00 y será televisada en directo por Teledeporte. En caso de victoria, la onubense se convertirá en la primera jugadora de la historia en lograr tres títulos mundiales de categoría individual femenina. Será la reedición de la final de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Carolina Marín se ha clasificado para la final del campeonato del mundo de bádminton al imponerse en semifinales a la china He Bingjiao por 13-21, 21-16 y 21-13. Carolina buscará mañana domingo su tercer Mundial, algo que nadie ha conseguido en la historia. La onubense fue siempre a remolque en el marcador en el primer set y se estrelló ante la gran defensa de la jugadora local, un muro infranqueable. En el segundo parcial cambia la decoración. Carolina mete presión a una He que empieza a pagar sus errores y pierde solidez; la española, muy entera físicamente, fuerza la tercera manga. En el tercer set los nervios afloran y aparecen más errores no forzados. Mucha igualdad hasta que Carolina Marín empieza a poner tierra de por medio (13-5) y amarra un triunfo que la deja a las puertas de la historia.