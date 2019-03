Fernando Alonso: "Soy optimista, confío en que podamos ganar en Sebring"

El español Fernando Alonso, que lidera, a bordo del Toyota TS050 Hybrid, el Mundial de Resistencia (WEC) junto al suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Kakajima, indicó que es "optimista" y que confía en que puedan "ganar" la sexta prueba del campeonato, las 1.000 Millas de Sebring, que se disputan este viernes.

"Estoy confiado de que podamos ganar la carrera, pero se que va a estar separado por muy pocos segundos, muy pequeños detalles, por tener todo bajo control, los 'pit stops', los neumáticos en el momento adecuado, veremos...", respondió el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno este jueves, en Sebring, durante su encuentro con los medios de comunicación presentes en el citado circuito de Florida.

"Pero a día de hoy, un día antes de la carrera, estoy bastante optimista", afirmó Alonso, que inauguró el año ganando a finales de enero, con exhibición, las 24 Horas de Daytona, asimismo en Florida, aunque perteneciente a otro campeonato, el IMSA, que un día después de las 1.000 Millas también tiene prueba en este circuito: las 12 Horas de Sebring.

Alonso comentó que su "parte favorita" de este circuito "quizá sea la primera" de las 17 curvas de la histórica pero muy bacheada y vetusta pista estadounidense, de 6.019 metros, que se construyó sobre un aeródromo dedicado a base de entrenamientos durante la II Guerra Mundial. "Llegas a muchísima velocidad y te tiras prácticamente a una curva ciega, porque no ves la salida", apuntó.

"Pasas muy cerquita del muro, que es la zona donde hay más grip (agarre); hay muchos baches, por lo que tienes que controlar un poco; y normalmente vienes sin ningún tipo de calentamiento, sales del 'pit lane', de la última curva, y empieza la vuelta seca. Es bastante emocionante esa parte, con mucha adrenalina", comentó.

"Y, luego, conducir por la noche siempre es especial. Aquí, en Sebring, o en cualquier otro circuito es diferente. Ves pasar todo mucho más rápido que de día; y por tanto puede que la noche sea mi parte favorita, también"; comentó el genio astur, que opina que el calor afectará más a los pilotos que a los coches.

"Pero dentro del cockpit sí hay mucha diferencia: cuando rodamos de día y con mucho calor pierdes mucho peso, sudas mucho; y todos lo ventiladores que tenemos dentro del coche no son suficientes. Por la noche estás más cómodo. El calor puede afectar a la parte física", explicó este jueves, en Sebring, el doble campeón mundial asturiano de F1.

"Cada pista tiene sus trucos, aquí y allá; cuanto más vueltas das, mejor preparado estás. Hemos entrenado aquí en febrero y el pasado fin de semana. Y lo estamos haciendo ahora, en los entrenamientos oficiales para la carrera. Creo que estamos en una buena posición para sacar el mejor partido posible al coche", explicó.

"La pista está claro que tiene baches y carácter: y tienes que gestionarlo. Encontrar los reglajes adecuados en esta pista es seguramente algo muy diferente a cualquier otro circuito. Pero, de todas formas, no creo que haya sido demasiado complicado", comentó el ovetense.

"Para ser sincero no tengo preocupaciones, con miras a la carrera", manifestó Alonso, que la mayor parte del tiempo se expresó en inglés. "Soy muy optimista con miras a la carrera de mañana. Quizá hoy, a una vuelta, sea diferente, porque también tengo que llevar un peso extra en el coche, en comparación con mis compañeros de equipo; pero en carrera estoy convencido de que seremos muy fuertes", añadió.

"Con miras a Indianápolis, todo marcha bien. Estuve en el simulador la pasada semana, en Charlotte. Estoy muy satisfecho con la preparación del coche y todos los asuntos. Vamos a probar en Texas a principios de abril y ya en Indy a finales de abril; así que eso será el primer contacto serio con el coche", dijo.

"Pero me estoy preparando todo lo bien que puedo, con los ingenieros, con el simulador... con toda la gente involucrada en el programa. Veo las carreras en televisión, con el on board... obviamente, toda la temporada la centro en Indianápolis este año", dijo.

"Eso no quiere decir que no me centre en la carrera de mañana, porque estoy aquí al cien por cien. Pero cuando estoy en casa los entrenamientos están centrados, especialmente, en Indianápolis", declaró Alonso en Sebring.