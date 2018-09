Entre la expectación y las dudas

La selección española se concentró ayer por primera vez bajo el mando de su nuevo técnico, Luis Enrique, en el comienzo de una era que despierta tanta expectación como dudas.

Luis Enrique recibió a los 23 convocados con una baja de última hora, la del delantero Diego Costa, quien se apeó del equipo por "problemas familiares", según informó la Federación. Lo sustituyó Iago Aspas, cuya ausencia de la lista inicial sorprendió.

La nueva España tiene un doble compromiso de mucho nivel ante Inglaterra y Croacia

Nadie parecía más feliz que los dos debutantes en una convocatoria del primer equipo nacional: el portero Pau López y el centrocampista Dani Ceballos. También expresaron una amplia sonrisa el delantero Álvaro Morata, descarte en el último Mundial y ahora de nuevo con galones de internacional tras la llamada de Luis Enrique, y el lateral José Luis Gayà, otra de las sorpresas.

Fue el 28 de mayo cuando los internacionales españoles iniciaron su concentración para preparar el Mundial de Rusia. Ahora, poco más de tres meses después, los jugadores atenderán los métodos se su tercer seleccionador en tan breve tiempo. Primero ocurrió el abrupto despido de Julen Lopetegui dos días antes del debut en el Mundial, luego llegó la breve e infructuosa etapa de Fernando Hierro durante el torneo en Rusia y finalmente la Federación Española eligió a Luis Enrique como el depositario de sus sueños de reconquista.

Dos objetivos aparecen para los españoles en el corto plazo: conseguir buenos resultados en los dos próximos partidos internacionales y poder sentar así las bases de la regeneración del afecto de los hinchas españoles, tan desencantados en los cuatro últimos años después de vivir con pasión una época dorada.

No será fácil la misión en el comienzo, pues España estrenará la recién creada Liga de Naciones ante dos pesos pesados: jugará el sábado en el prestigioso escenario de Wembley ante Inglaterra y el martes recibirá en Elche a la Croacia de Luka Modric, actual subcampeona del mundo.

Serán dos excelentes momentos para medir la nueva propuesta de Luis Enrique, cuyo plan se resume en un concepto: "Evolución antes que revolución". Parece algo exigido después de conocer los abandonos de veteranos ilustres como Andrés Iniesta, David Silva y Gerard Piqué, quienes dijeron adiós tras el Mundial.

En su primera lista de convocados llamó la atención sobre todo la ausencia del lateral Jordi Alba, con quien el seleccionador acabó mal en su época de entrenador del Barcelona. Los rencores continúan y el jugador, uno de los destacados el domingo del triunfo 8-2 sobre el Huesca, manifestó sus quejas: "No sé muy bien por qué no he ido con la selección".

Más allá de dicha ausencia, junto con la de un habitual como Koke, queda por ver cuál es la idea de Luis Enrique para suplir a un emblema como Piqué, y más teniendo en cuenta la carencia de centrales de gran nivel que padece España. Así, el nuevo seleccionador tuvo que recurrir a la recuperación de un veterano como Raúl Albiol.

¿Y el estilo? El nuevo seleccionador no dio muchas pistas en las dos ruedas de prensa que dio hasta el momento, aunque sí confesó su devoción por Isco, un jugador que continúa la tradición del fútbol de toque y uno de los pocos que brillaron en el Mundial dentro la gris actuación española.

"Lo veo un jugador muy completo, uno de los jugadores más decisivos de la selección. Tengo depositadas muchas ilusiones en él, además el estilo le beneficia. Tiene llegada, capacidad para desbordar, dar el último pase y definir", destacó Luis Enrique.

Inglaterra será el primer examen de la nueva selección española, y más concretamente de su flamante técnico, y luego vendrá Croacia. Es el comienzo de una era que arranca con interrogantes a la espera de comprobar si hay señales que permitan a sus hinchas volver a creer pronto en una selección mejor.